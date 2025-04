Governo do Estado investe mais de R$ 500 milhões em entregas para Salvador

Governador Jerônimo Rodrigues durante lançamento do novo edital do Corra pro Abraço durante abertura da Caravana de Direitos Humanos - Foto: Amanda Ercília/GOVBA

Salvador completará no pŕoximo dia 29 de março 476 anos de história. E para comemorar o feito, o Governo do Estado tem feito, ao longo da semana, uma série de entregas em diversas áreas de atuação que vai beneficiar milhares de soteropolitanos, que somadas ultrapassam os R$ 500 milhões.

Os anúncios fazem parte do projeto São Salvador 476 anos, comandado por diversas secretarias estaduais focadas em investimentos nas áreas de Direitos Humanos, Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Segurança, Mobilidade, Água, Emprego, Encostas e Turismo.

Confira abaixo todas as intervenções do Estado em comemoração ao aniversário de Salvador:

SAÚDE

Na última terça-feira, 25, o pacote de investimentos foi voltado para a área de saúde, anunciado pelo governador Jerônimo Rodrigues, a exemplo do lançamento das licitações da reforma e ampliação do novo Hospital Geral do Estado (HGE), com investimento R$ 118 milhões; da reforma e ampliação do Centro Estadual

de Oncologia (CICAN) em Brotas, no valor de R$ 26,7 milhões; da ampliação do setor para tratamento de infartos, AVCs e doenças vasculares no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em R$ 8,7 milhões.

Também na área de saúde, foram assinadas ordens de serviços para a construção do novo ambulatório do Hospital Estadual da Mulher (HEM), no valor de R$ 5,2 milhões, além da elaboração do projeto de reforma e ampliação da UTI e Centro Cirúrgico da unidade, com novos 10 leitos de UTI e 05 salas Cirúrgicas, com investimento estimado em R$ 5,6 milhões.

Foram entregues ainda 5 ambulâncias para 4 Unidades Hospitalares de Salvador: 1 para a Casa de apoio à Mulher com Câncer; 1 para a Maternidade Maria da Conceição de Jesus; 2 para o Hospital Geral Roberto Santos e 1 para o CICAN. No total, foram investidos R$ 1,4 milhão.

EDUCAÇÃO E ESPORTE

Na área de Educação e Esporte, o Governo do Estado também anunciou a elaboração do projeto de construção do Complexo Esportivo (Pituaçu), investindo R$ 50 milhões e inaugurando equipamentos esportivos no Colégio Estadual Pinto de Aguiar, com aporte de R$ 2,8 milhões.

DIREITOS HUMANOS E ESPORTE NA ESCOLA

Nesta quarta, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) retomou e ampliou a Caravana de Direitos Humanos no Pelourinho, iniciativa que conta com investimento de R$ 350 milhões, e será realizada nos dias 26, 27 e 28 de março, no Largo do Terreiro de Jesus e na Faculdade de Medicina da UFBA, e vai oferecer serviços como emissão de RG, certidões de nascimento e casamento, renegociação de dívidas e orientação financeira com o Procon-BA, entre outros.

Junto a ela, houve ainda o lançamento do novo edital do programa Corra pro Abraço, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), com R$ 54,8 milhões investidos. Também foram inaugurados equipamentos esportivos no Colégio Estadual Satélite (Piatã), onde os investimentos superam os R$ 14 milhões.

ÁGUA

Para fechar a quarta-feira, o Governo do Estado também determinou a entrega da 1º etapa das obras de melhorias e ampliação da capacidade de adução do canal de água bruta de Pedra do Cavalo para garantia da segurança hídrica para Salvador, no valor de R$ 16 milhões; o remanejamento e substituição da adutora de água Pituaçu/ requalificação da Orla de Pituaçu, em R$ 5 milhões e entregou redes coletoras, ramais prediais, estação elevatória e linha de recalque do SES da localidade Golfo Pérsico, pertencente a Bacia do Baixo Pituaçu, em R$ 3 milhões.

O adensamento do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador também será ampliado em R$ 26 milhões. O governador também vai assinar a ordem de serviço para a conclusão dos serviços remanescentes da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador: bacias do Trobogy, Cambunas e Águas Claras, com R$ 42 milhões investidos do Novo PAC.

A ordem de serviço para a 2ª etapa das obras de manutenção/melhorias do canal de água bruta da adução de Pedra do Cavalo, pertencente ao Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador também será assinada no valor de R$ 32,4 milhões; além da elaboração do Projeto de Implantação da Captação / Elevatória da Barragem do Joanes I, que integrará o SIAA de Salvador e da Região Metropolitana com investimento de R$ 717 mil.

Por fim, também será lançada a licitação para revisão do projeto básico dos setores R 1, R 20 e R 22 do SIAA de Salvador, beneficiando 23 bairros, no valor de R$ 1 milhão.

SEGURANÇA PÚBLICA

E os investimentos para a área da segurança pública serão anunciados na quinta-feira, 27, com a inauguração da nova sede da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar – CIPM (IAPI), no valor de R$ 957 mil; entrega da embarcação e reboque para o 13º Batalhão de Bombeiros Militar - BBM/BMAR – (Amaralina), no valor de R$ 582 mil e entrega de 64 viaturas para fortalecimento das atividades da Polícia Militar em Salvador, com investimento de R$ 3,1 milhões.

Também serão inaugurados equipamentos esportivos no Colégio Estadual Roberto Santos (Cabula), na ordem de R$ 5,1 milhões, e o início da operação da Caravana de Direitos Humanos no Pelourinho.

TURISMO

Serão anunciados o primeiro Voo da Sky Airline ligando a Argentina ao Brasil: voo Buenos Aires/Salvador com frequência 2x por semana em 02/04 e a 4ª frequência do Voo Madri/Salvador pela Air Europa: primeira vez que a empresa lança a 4ª frequência em 20 anos de voo em 21/06.

O governo tambḿe investirá em projetos como capacitação de guias de turismo sobre o AFROTURISMO; sinalização turística de Salvador; Qualificação de feirantes dos mercados de feiras livres de Salvador: na Ceasinha, Feira de São Joaquim e Mercado de Paripe.

Outras ações como o lançamento de Guia dos Museus de Salvador e a inauguração de equipamentos esportivos no Colégio Estadual Luiz Viana (Brotas), no valor de R$ 15,4 milhões, serão anunciadas na quinta.

ENCOSTAS

No sábado, será a vez das encostas nos bairros de Salvador. O governo vai inaugurar a contenção de encosta na Rua Adonias Ferreira (Alto do Cabrito), no valor de R$ 4,6 milhões e iniciar a execução de serviços complementares (mirante, escada, pavimentação da ladeira e urbanização da quadra) no entorno da Encosta da Rua Adonias Ferreira, também no Alto do Cabrito, em R$ 620 mil.

Outra ordem de serviço a ser assinada será a da contenção de Encosta na Comunidade de Bananeiras, Boa Vista de São Caetano/Vila Picasso – Bairro Lobato em R$ 16,2 milhões, além de mais 8 contenções de encostas em Salvador, beneficiando os bairros de Cajazeira, Mata Escura, São Marcos, Pero Vaz, Plataforma, Campinas de Pirajá e Pau da Lima, no âmbito do Novo PAC, com investimento de R$ 23 milhões.

DEFESA CIVIL

Sanção da Lei Nº 25.550/2024 que institui a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil; Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil; Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil e a criação do Cadastro Estadual de Municípios com áreas suscetíveis à seca e estiagem, além do lançamento do Edital FAPESB para fomento de pesquisas e produção de conhecimento qualificado e/ou tecnologias, sobre temas de interesse da Proteção e Defesa Civil no Estado, em R$ 3,2 milhões.

No domingo será inaugurado o sistema viário e drenagem da ligação Avenida 29 de Março à Cajazeiras, com investimento de R$ 71,8 milhões para a Mobilidade Urbana e entregue 3 ambulâncias para a Maternidade Albert Sabin, o Hospital Professor Eládio Lasserre e a Unidade de Emergência de Cajazeiras, totalizando R$ 837 mil em investimentos.

Também será realizada no domingo a Feira de Saúde - Cajazeiras, com investimento total de R$ 2 milhões.

EVENTOS E SERVIÇOS

● De 25 a 30/03: exposições e oficinas;

● De 25 a 28/03: odontomóvel nas escolas;

● Dia 27/03: quinta do cinema nas 197 escolas de Salvador;

● Dias 26 a 28/03: caravana dos Direitos Humanos Pelourinho;

● Dias 27/08 programa Corra pro Abraço;

● Dia 29/03: intervenção grafite - Juventude, “VLT e política pública”;

● Dia 29/03: jogos entre os núcleos do esporte por toda parte da região;

● Dias 29 e 30/03: feiras de saúde.