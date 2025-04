Presidente da Embasa destaca "grande desafio" para municípios baianos

Gildeone Almeida, presidente da Embasa - Foto: Vinicius Portugal | PR

O presidente da Empresa Baiana de Águas (Embasa), Gildeone Almeida, afirmou nesta quarta-feira, 26, que o grande desafio da estatal é ampliar o sistema de esgotamento sanitário nos 368 municípios baianos atendidos pela estatal.

“O nosso grande desafio é ampliar o sistema de esgotamento sanitário, que hoje tem um índice em torno de 50% de cobertura. Nosso objetivo é chegar a 90% até 2033. Por isso, nosso planejamento está focado na ampliação e implantação de novos sistemas de esgotamento em cidades que ainda não possuem esse serviço ou que apresentam uma cobertura insuficiente”, explicou Gildeone ao Portal MASSA!.

O presidente da Embasa participou, nesta quarta-feira, 26, de um evento ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), onde foram anunciadas obras para Salvador. Entre elas, está a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário nas Bacias Trobogy, Cambunas e Águas Claras, que garantirá uma cobertura de 97%, fazendo da cidade a terceira capital mais bem saneada do Brasil.