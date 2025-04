Cotado para 2026, Tarcísio defende Bolsonaro após decisão do STF

Tarcísio é opção da direita para 2026 - Foto: Alan Santos | PR

Considerado o nome mais forte da direita conservadora para as eleições presidenciais de 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira, 26, após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em lhe tornar réu pela trama da tentativa de golpe de Estado.

Em uma publicação nas redes sociais, Tarcísio colocou Bolsonaro, de quem foi ministro de governo, como a "principal liderança política do Brasil", e afirmou que esse não será o último desafio do aliado.

“Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil, e assim seguirá. Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada”, escreveu Tarcísio, que completou.

“Estou certo de que Bolsonaro conduzirá esse processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor. Siga contando comigo e com os milhões de brasileiros que estão ao seu lado”, finalizou.

Tarcísio é tido como a aposta do grupo político para concorrer ao Palácio do Planalto. O ex-presidente Bolsonaro, inelegível até 2030, tem colocado seu nome na disputa, mesmo com com o impedimento de suja candidatura nas urnas.