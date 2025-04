Novo edital do Corra pro Abraço é lançado em abertura da Caravana de Direitos Humanos

Até a próxima sexta-feira (28), das 9h às 16h, no Largo do Terreiro de Jesus e na Faculdade de Medicina da UFBA, a Caravana de Direitos Humanos oferecerá gratuitamente serviços como emissão de RG, certidões de nascimento e casamento entre outros voltados à população em situação de rua - Foto: Amanda Ercília/GOVBA

O novo edital para ampliação do programa Corra pro Abraço, com investimento de R$ 54,8 milhões, foi lançado durante a abertura da 1ª edição de 2025 da Caravana de Direitos Humanos, no Centro Histórico de Salvador, nesta quarta-feira, 26. A iniciativa integra as ações em comemoração ao aniversário da capital baiana e aconteceu no foyer da Faculdade de Medicina da UFBA, no Terreiro de Jesus.

“Estamos aqui tratando de cuidado, abraço. Esse abraço não é só o abraço físico não, é o abraço material também. É comida, é água, são exames. É o que nós fazemos com Corra Pro Abraço. Então, eu tô muito feliz, além disso por essa ampliação do programa”, pontuou o governador Jerônimo Rodrigues.

Governador Jerônimo Rodrigues durante lançamento do novo edital do Corra pro Abraço durante abertura da Caravana de Direitos Humanos | Foto: Amanda Ercília/GOVBA

Edital Corra pro Abraço

Esse ano o novo edital ampliará as atividades de cuidado para populações em situação de vulnerabilidade nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié e Camaçari. Na capital baiana o programa alcançará os bairros de Águas Claras, Beiru, Fazenda Coutos, Liberdade, Nordeste de Amaralina, Paripe, Plataforma e São Caetano. O investimento contemplará a expansão das equipes, a inclusão de arte-educação e a concessão de bolsas de incentivo para jovens e pessoas em situação de rua. O programa também atenderá bairros prioritários definidos pelo Programa Bahia pela Paz.

Além dos atendimentos e encaminhamentos dentro do programa, os jovens terão acesso a bolsas de incentivo no valor de R$500 por meio do edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nessa quinta-feira (27).

Caravanas 2025

Até a próxima sexta-feira (28), das 9h às 16h, no Largo do Terreiro de Jesus e na Faculdade de Medicina da UFBA, a Caravana de Direitos Humanos oferecerá gratuitamente serviços como emissão de RG, certidões de nascimento e casamento, renegociação de dívidas e orientação financeira com o Procon-BA, apoio jurídico para reconhecimento de paternidade e retificação de prenome e gênero para pessoas LGBTQIAPN+, entre outros. Coordenada pela Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), a ação conta com a parceria de mais de 20 instituições.

Em 2025, o projeto contará com a realização de 32 edições e um investimento de R$ 11,2 milhões, permitindo que os serviços itinerantes cheguem a 256 municípios, com a meta de realizar 80 mil atendimentos. Os serviços oferecidos abrangem vários atendimentos voltados para a promoção de direitos e bem-estar da população, com foco em diversas áreas de assistência social, saúde, educação e cidadania.

A SJDH vai oferecer ações como orientação sobre violência contra a pessoa idosa, palestras sobre a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, apoio a vítimas de tráfico de pessoas, além de serviços voltados para a população LGBT, como acolhimento e orientação sobre retificação de nome.

O Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT também vai oferecer escuta ativa e encaminhamentos. Em parceria com o Procon-BA, há apoio para resolução de questões de consumo, enquanto a Ouvidoria SJDH recebe denúncias de violação de direitos. Outros serviços incluem o Passe Livre Intermunicipal Digital para pessoas com deficiência, cadastro para a emissão da Carteira de Identificação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, além de orientações sobre o CrediAfro, a linha de crédito voltada para empreendimentos liderados por pessoas negras.

A SSP estará oferecendo serviços através do Instituto de Identificação Pedro Melo (IIPM), enquanto a Setre realizará a intermediação de mão de obra pelo SineBahia. Já a Seagri, a Sesab, a SPM e outras entidades participam com atendimento psicológico, campanhas de sensibilização e orientações em diversas áreas como saúde, violência doméstica e questões jurídicas.

O MPBA, TJBA, Defensoria Pública, INSS e outras instituições também garantirão o acesso a serviços essenciais como exames de DNA, atendimento jurídico e informações sobre benefícios previdenciários. Além disso, o Projeto Axé, com unidades móveis e atividades culturais, proporcionará diversão e aprendizado para crianças e famílias.

Equipes das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), de Cultura (Secult), de Desenvolvimento Rural (SDR), da Educação (SEC), do Planejamento (Seplan), de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), de Relações Institucionais (Serin) e a Coordenação de Juventude (Cojuve) também integram a Caravana.

Entre os órgãos do sistema de justiça, participam o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), Ministério Público do Trabalho (MPT), Superintendência Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (SRT/MTE), Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE), Defensoria Pública da União (DPU), Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), Tribunal Regional Eleitoral (TRT), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, a Caravana conta com o apoio da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado da Bahia (Arpen/BA), Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, representada pela Neoenergia (Coelba/Neoenergia).