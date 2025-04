Marcha fúnebre interrompe Bolsonaro em coletiva: “Sinal secreto”

Ex-presidente reuniu a imprensa para comentar a decisão do STF de torná-lo réu - Foto: Evaristo Sá/AFP

Momentos após se tornar réu por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrompido, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 27, por um trompetista que tocava a marcha fúnebre na saída do Senado Federal.

O clima acabou arrancando risadas de Bolsonaro e de quem estava no local. “Cuidado, hein, pode ser um sinal secreto. Vou esperar um pouquinho. Calma lá. Saudades do tempo quartel, toque de corneta”, disse ele.

Logo após a marcha, a melodia mudou e o músico passou a tocar a canção “Tá na Hora do Jair Já Ir Embora”, de Juliano Maderada e Tiago Doidão, que viralizou durante as eleições de 2022. Apesar da provocação, Jair Bolsonaro seguiu com seu discurso.

O trompetista é Fabiano Leitão, figura conhecida no Congresso. Ele costuma tocar o instrumento em meio a eventos públicos ou acontecimentos relevantes em Brasília.

O ex-presidente reuniu a imprensa para comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de torná-lo réu. A coletiva passou também por outros temas.

Assista: