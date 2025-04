Caso Vitória: polícia indicia único suspeito por homicídio e sequestro

Adolescente foi morta com golpes de faca no dia 27 de fevereiro - Foto: Reprodução

Maicol Santos foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo como o único e principal suspeito da morte de Vitória Sousa. Ele foi indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. As informações são do G1.

A adolescente foi morta com golpes de faca no dia 27 de fevereiro em Cajamar, Grande São Paulo. "A Polícia Civil indiciou o autor por homicídio qualificado em concurso com sequestro e ocultação de cadáver", diz a nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A defesa do acusado disse ele não vai participar da reprodução simulada do caso. O motivo é o fato de seus advogados não concordarem como o interrogatório no qual o crime foi confessado. Maicol foi filmado pela delegacia que investiga o caso.