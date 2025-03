Caso Vitória: Polícia aponta crime passional como motivação

Jovem foi encontrada morta em uma área de mata após uma semana desaparecida - Foto: Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo acredita ter descoberto o motivo do assassinato da jovem Vitória Regina de Souza, após quase três semanas do caso. O vizinho dela, único suspeito preso, Maicol Antonio Sales do Santos é o assassino e confessou o crime. A informação é da CNN Brasil.

De acordo com os responsáveis pelo inquérito, trata-se de um “crime passional”, uma vez que o vizinho suspeito teria obsessão pela vítima. A causa da morte ainda não foi informada, assim como o resultado da perícia que avalia se Vitória foi ou não violentada sexualmente.

O suspeito, Maicol Antonio do Santos, era vizinho da vítima no bairro de Ponunduva, em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Contra ele ainda há várias provas.

Foram encontradas fotos da jovem e de garotas parecidas a ela, além de armas como um revólver e uma faca, no telefone do suspeito. Dados de antena também revelaram ele há um a um raio de menos de 300 metros da jovem na madrugada em que ela desapareceu.

Há ainda divergências nos depoimentos das testemunhas do suspeito que afirmaram ter avistado o veículo dele na área do crime quando ele aconteceu. E o suspeito ainda apresentou “comportamento estranho” segundo investigadores. Amostras de sangue colhidas na casa e no automóvel dele estão sendo comparados com a genérica de Vitória.

Na manhã desta terça, 18, a defesa de Maicol divulgou uma nota em que diz que ele não confessou o crime. “Os advogados de Maicol Antonio Sales dos Santos informam que, até o momento, não houve confissão de autoria ou participação por parte do cliente em relação ao caso”, esclareceram os advogados.