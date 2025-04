Brasileiros condenados a mais de 1.000 anos de prisão são detidos

Operação Fronteira Segura continua ativa, com foco no combate ao crime organizado na região de fronteira - Foto: Divulgação/PM-RO

Dois criminosos considerados de alta periculosidade foram presos na cidade de Ribeiralta, na Bolívia, durante a operação Fronteira Segura. A dupla, que acumulava mais de 10 mandados de prisão e penas que somam mais de 1.000 anos, foi localizada após uma ação conjunta entre forças de segurança do Brasil e da Bolívia.

Um dos detidos era apontado como líder de uma quadrilha especializada no roubo de caminhonetes em Rondônia e no Acre. Os veículos furtados eram levados ilegalmente para a Bolívia, onde eram revendidos, desmontados para a venda de peças ou usados como moeda de troca no tráfico de drogas. Após uma década foragido, ele foi encontrado vivendo sob identidade falsa e com dupla nacionalidade. O segundo preso, natural do Acre, era alvo da Interpol e estava na Lista Vermelha da organização.

A Polícia Militar de Rondônia informou que os trâmites para a extradição da dupla já estão em andamento, e ambos deverão cumprir suas penas no Brasil. A operação contou com a participação da Polícia Nacional da Bolívia, do Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira e da Secretaria de Estado da Defesa e Cidadania de Rondônia.

A operação Fronteira Segura continua ativa, com foco no combate ao crime organizado na região de fronteira.