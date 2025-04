Influenciadora é morta enforcada com cinto de segurança e ex é preso

Beatriz dos Anjos Miranda morreu e ex foi preso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma influenciadora, que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, foi morta enforcada com o cinto de segurança em um carro. O crime aconteceu em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, neste sábado, 29.

A vítima do crime é Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos, e o acusado é o seu ex-namorado dela, Antônio Lício Morais da Costa, de 20 anos, que foi preso suspeito de feminicídio.

De acordo com informações do G1, a mulher estava no veículo do suspeito, e os dois brigaram. O homem, que também é influencer, foi para o banco de trás e a sufocou com o cinto de segurança.

Após o crime, o suspeito abandonou o carro e incendiou o veículo com o corpo da jovem dentro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros controlou as chamas.

A Secretaria de Segurança Público declarou que policiais localizaram o corpo da vítima com sinais de violência dentro de um veículo. Lício, por sua vez, foi detido e conduzido para uma delegacia plantonista, onde foi autuado por feminicídio.