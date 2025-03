Tentativa de feminicídio: foragido do Baralho do Crime é preso em Salvador

O homem, procurado por uma tentativa de feminicídio, foi localizado no bairro de Plataforma - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Após três meses de investigações, a Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, 12, um criminoso que integrava o Baralho do Crime e estava foragido desde 2023. O homem, procurado por uma tentativa de feminicídio, foi localizado no bairro de Plataforma, no subúrbio ferroviário de Salvador, durante uma operação conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir e, em um ato desesperado, feriu o próprio pescoço. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Subúrbio, onde permanece sob custódia policial.

O crime que levou à sua inclusão no Baralho do Crime ocorreu em agosto de 2023, quando ele disparou contra uma mulher dentro da Unidade Básica de Saúde Vila Matos, no bairro do Rio Vermelho. Durante o ataque, um homem que não tinha relação com o caso também foi atingido.