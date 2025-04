Policial finge se render, reage a tentativa de assalto e mata bandido

As polícias Civil ainda não se posicionou - Foto: Reprodução

Um policial federal matou um bandido que tentava assalta-lo na tarde desta sexta-feira, 4. Na ação, o policial fingiu se render, reagiu e atirou contra o suspeito. A situação ocorreu em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O bandido, de camisa branca, aparece com uma arma na mão – que a Polícia Militar afirmou ser um simulacro. O policial está fora do carro, de casaco preto e óculos escuros, e faz sinal com as mãos para o alto, como se estivesse se rendendo. Quando o ladrão se afasta, a vítima do assalto vira de costas, caminha em direção ao carro e coloca discretamente as mãos na cintura.

Neste momento, o autor das imagens abaixa o celular e é possível ouvir dois tiros. Na sequência, ele volta a filmar e o bandido já está no chão, com o policial ao lado dele.

A Polícia Militar informou que a vítima do assalto era um policial federal, que reagiu ao roubo na esquina das ruas Mena Barreto e Sorocaba. O criminoso, que portava um simulacro, não resistiu aos ferimentos.

Equipes do 2º BPM (Botafogo) isolaram a área para a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que foi acionada para investigar o caso.

As polícias Civil ainda não se posicionou.