Adolescente furta R$ 30 mil de patrão e compra pitbull, celular e moto

Polícia apreendeu moto, celular, pitbull e parte do dinheiro furtado - Foto: Divulgação Polícia Civil Ceará

A Polícia Civil do Ceará apreendeu uma adolescente, na quinta-feira, 3, após um comerciante registrar ocorrência, na Delegacia Municipal de Quixadá, informando ter sido vítima de furto. Segundo ele, a garota pegou R$30 mil em sua residência, local onde trabalhava como babá.

Ao longo das investigações, os policiais descobriram que a adolescente pegava o dinheiro aos poucos para não levar suspeita. Ela contava com a ajuda de outros dois adolescentes, que eram responsáveis por esconder os valores. Além disso, os investigadores identificou que o pai da menina tinha conhecimento do crime. As informações são do G1.

Com o dinheiro subitraída da casa do patrão, a babá comprou uma motocicleta, cinquentinha, avaliada em R$ 4.7 mil, um filhote de pitbull, que custou R$ 700 e um celular ⁠IPhone 13 Pro Max, no valor de R$ 4 mil. A polícia conseguiu recuperar cerca de R$ 2,5 mil espécie. A vítima recebeu os valores recuperados e assinou um termo para ficar com a guarda do filhote de pitbull.

Os outros dois adolescentes também foram apreendidos e o pai da garota, foi preso em flagrante.