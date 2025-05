Bahia assina memorando para instalação de usina de vidro solar

Será a primeira fábrica de vidro solar do mundo fora da China - Foto: Paulo M. Azevedo

A Bahia deu um passo envolvendo a energia limpa com a assinatura de um memorando de entendimentos para a construção da primeira fábrica de vidro solar do mundo fora da China.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (12) e envolve um investimento de R$ 1,8 bilhão, consolidando o estado como protagonista no setor fotovoltaico.

O projeto será instalado no município de Belmonte, no sul baiano, e conta com a parceria entre a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti), a Bahiagás, a Prefeitura de Belmonte e a empresa Homerun Brasil, responsável pela construção e operação da planta industrial.

Tecnologia de ponta na Bahia

A usina utilizará sílica de altíssima pureza, encontrada exclusivamente em Santa Maria Eterna, distrito de Belmonte.

Segundo Antonio Vitor, diretor-presidente da Homerun Brasil, esse material é único no mundo e essencial para a produção de vidro solar de alto desempenho, capaz de dobrar a capacidade de geração energética dos painéis fotovoltaicos atuais.

“A Bahia tem a única sílica com essa qualidade de pureza. Com essa tecnologia, as placas solares poderão gerar até o dobro da energia em relação às atuais. A Bahia se tornará o segundo lugar no mundo a produzir esse tipo de vidro”, destacou.

Para Henrique Carballal, presidente da CBPM, o projeto representa não apenas um avanço tecnológico, mas também um marco histórico.

“Estamos quebrando a lógica colonialista que vigorou por séculos. Pela primeira vez, teremos uma mina cujo produto será beneficiado com altíssima tecnologia aqui mesmo, no nosso estado”, afirmou.

A Prefeitura de Belmonte doará o terreno e será responsável por articular infraestrutura e mão de obra. A expectativa é de gerar 600 empregos diretos e 2.800 indiretos. Ao menos 70% da mão de obra não especializada e 30% da especializada devem ser contratados entre os moradores da cidade.