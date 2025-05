BK Shivani realiza evento com meditação guiada nesta terça-feira

Shivani conquistou notoriedade na Índia por meio do programa de TV Awakening - Foto: Divulgação

A líder espiritual BK Shivani, uma das palestrantes mais influentes da Índia, está no Brasil desde o dia 2 de maio para uma série de palestras com foco no Raja Yoga. Em Salvador, o evento acontece nesta terça-feira, 13, às 18h30, no Teatro Faresi, em Ondina.

O encontro será aberto ao público, com meditação guiada e tradução simultânea.

Professora e praticante de meditação Raja Yoga há 28 anos, Shivani conquistou notoriedade na Índia por meio do programa de TV Awakening with Brahma Kumaris (Despertando com a Brahma Kumaris em português), no qual era entrevistada pelo ator indiano Suresh Oberoi.

O programa, com mais de 2.000 episódios transmitidos desde 2007 por canais como Aastha International TV, Starplus TV e Zee TV, ajudou milhões de telespectadores a superarem ansiedade, depressão e conflitos de relacionamento. Uma de suas séries, Unlimited Happiness, foi transformada em livro e se tornou best seller na categoria “Religiosa e Espiritual” da Amazon Índia. A obra deve ser publicada no Brasil neste ano.

A relevância de BK Shivani ultrapassa fronteiras. Ela já realizou turnês na Europa, Estados Unidos e Ásia, tem livros publicados e é reconhecida como uma liderança feminina no campo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Em 2017, foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade pela Associação Mundial de Psiquiatria.

No YouTube, Shivani ultrapassa 6 milhões de inscritos e acumula 950 milhões de visualizações, enquanto suas redes sociais reúnem 3,9 milhões de seguidores no Facebook e 1,8 milhão no Instagram.

A vinda de BK Shivani ao Brasil é uma oportunidade para o público conhecer mais sobre a meditação Raja Yoga, prática que combina introspecção e autoconhecimento para alcançar equilíbrio emocional, além de despertar o interesse dos participantes para a prática da meditação como meio para a transformação pessoal.