Brechós e boas práticas: saiba como você pode reduzir o impacto da indústria da moda

- Foto: Foto: Cottonbro | Pexels

A indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo. O setor possui diversas etapas de produção, distribuição e o incentivo ao desejo crescente de ter novas peças. No entanto, na hora do descarte desse número infinito de criações, o planeta é que tem pago a conta. Confira algumas dicas para diminuir o rastro deixado por essa indústria do desejo.

Impacto ambiental

Cerca de 93 bilhões de metros cúbicos de água são usados todo ano para produzir roupas, calçados, bolsas e outros itens, de acordo com a Ellen MacArthur Foundation. O setor têxtil é ainda responsável por 6% das emissões globais de gases de efeito estufa, de 20% do uso de todo o pesticida produzido no mundo e pelos bilhões de microplásticos lançados no oceano.

Há ainda questões graves de descarte e desperdício, principalmente associadas às Fast Fashions. Atualmente 85% de todos os têxteis produzidos no mundo vão para o lixo anualmente. Só no Brasil, em 2018, foram produzidas mais de 9 bilhões de peças, o que significa mais de 40 peças por habitante. Todo este resíduo não consumido é descartado e acaba indo parar em aterros, lixões de países subdesenvolvidos e nos oceanos.

Como diminuir esse impacto individualmente?

Compre menos e melhor: Adquirir menos peças, optar por itens mais duráveis, e escolher marcas com iniciativas de sustentabilidade. Você também pode optar por brechós, que fazem peças circularem, combatendo o desperdício. Algumas opções em Salvador são:

[@barganhei_](https://www.instagram.com/barganhei_/

[@bagatela_brecho](https://www.instagram.com/bagatela_brecho/)

[@poppybazzar](https://www.instagram.com/poppybazaar/)

[@brecho_outside](https://www.instagram.com/brecho_outside/)

[@bossinbrecho](https://www.instagram.com/bossinbrecho/)

[@compritchas](https://www.instagram.com/compritchas/)

[@pecarara.salvador.barra] (https://www.instagram.com/pecarara.salvador.barra/)

[@usenkali](https://www.instagram.com/usenkali/)

[@brechomadameberger](https://www.instagram.com/brechomadameberger/).

Cuide bem das suas peças: utilize suas roupas e outras peças de acordo com as recomendações do fabricante, inclusive na hora de lavar. Isso vai garantir que as peças durem mais tempo e evita a geração de lixo.

Descarte corretamente: Se precisar descartar uma peça, busque iniciativas de circularidade, como o projeto Repense Reuse, que conta com 157 containers espalhados pela cidade para a coleta de vestuários. Os pontos ficam em shoppings, praças públicas e grandes mercados e a direção de cada local de coleta pode ser encontrada no site oficial. [https://repensereusebrasil.org.br/]

Todas essas iniciativas são muito importantes, mas ainda muito pequenos em comparação aos volumes de produção e consumo. Desta forma, cabe aos consumidores a missão de cobrar, e às marcas, a responsabilidade de rever seus procedimentos para provocar as mudanças que o planeta exige.