Bahia mobiliza 100% dos municípios no Dia D da vacinação contra gripe

A mobilização teve início na sexta-feira, 9 - Foto: Divulgação

Todos os 417 municípios da Bahia participam neste sábado, 10, do Dia D da vacinação contra a gripe, integrando a mobilização nacional em prol da imunização da população. Em Salvador, a ação contou com um drive-thru montado no estacionamento do Centro de Convenções, fruto da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura.

A mobilização teve início na sexta-feira, 9, quando 899 doses foram aplicadas apenas no drive, segundo a coordenadora de imunização da capital, Doiane Lemos. “Hoje, esperamos superar esse número. A adesão da população tem sido expressiva e mostra que as pessoas compreendem a importância de se proteger”, afirmou.

Até o momento, mais de 880 mil doses já foram aplicadas em toda a Bahia, que ocupa a quinta colocação no ranking nacional de cobertura. A Bahia registrou uma redução de 37,11% nos casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) em relação ao mesmo período do ano passado.

Público-alvo:

A campanha tem como público-alvo mais de 3,6 milhões de baianos, sendo as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos os públicos prioritários.

Também fazem parte dos grupos elegíveis as puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.