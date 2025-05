Bahia tem oferta de 732 vagas de estágio; veja lista

732 vagas de estágio estão disponíveis - Foto: Valdecir Galor | SMCS

Foram distribuídas em todo o estado da Bahia, 732 vagas de estágio pela IEL Bahia. Destas vagas, 339 são para Salvador e Região Metropolitana, 72 para Feira de Santana e arredores, 104 para a Região Sudoeste, 84 para o Sul e Extremo-Sul, 30 para região Oeste e 23 para região Norte.

As vagas são destinadas a estudantes do ensino superior, ensino médio e ensino técnico, sendo para áreas diversas, como Administração, Letras, Artes, Biologia, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, ensino médio, técnico em Administração, e técnico em Eletrotécnica e Eletromecânica. Já as bolsas variam de R$ 400, indo até R$ 1.575.

Além disso, 80 vagas foram disponibilizadas para bolsistas do programa Inova Talentos, focadas na área de Engenharia e Tecnologia. Cerca de 90% das vagas são para área de tecnologia nas cidades de Camaçari, Salvador, e modalidade remota. As bolsas variam de R$ 2.500 a R$ 8 mil.

Para os que se interessarem, o cadastro deve ser feito no site da IEL, e a vaga deve ser acompanhada no mesmo domínio.

Veja vagas de estágio por região da Bahia

Salvador e Região Metropolitana

Total de vagas: 339

Áreas de atuação: Engenharias, Administração, Letras, Artes, Biologia, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, ensino médio, técnico em Administração, técnico em Eletrotécnica e Eletromecânica.

Cidades: Alagoinhas, Lauro de Freitas, Camaçari e Salvador

Valores das bolsas: de R$ 600 a R$ 1500

Região Norte – Juazeiro e região

Total de vagas: 23

Áreas de atuação: atendimento, estoque, técnico em enfermagem, agronomia, administração, faturamento e vendas

Cidades: Juazeiro, Jacobina, Seabra, Irecê e Senhor do Bonfim

Valores das bolsas: de R$ 500 a R$ 1.518

Região Sudoeste - Vitória da Conquista e região

Total de vagas: 104

Áreas de atuação: administrativo, enfermagem, licenciatura em biologia, contábil, projetos elétricos, auxiliar de disciplina, psicologia, financeiro, produção, estoque, farmácia, eletrotécnica, engenharia elétrica, educacional, marketing e jornalismo.

Cidades: Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Caculé

Valores das bolsas: de R$ 400 a R$ 1.500

Regional Central - Feira de Santana e região

Total de vagas: 72

Áreas de atuação: administrativo, atendimento, contabilidade, comercial, eletricista, marketing, sala de aula, vendas, eletromecânica, mídias sociais, serviço social, logística, enfermagem, direito, engenharia.

Cidades: Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, Itaberaba.

Valores das bolsas: de R$ 500 a R$ 1.512

Regional Oeste – Barreiras e região

Total de vagas: 30

Áreas de atuação: ciências contábeis, administração, técnico em enfermagem, técnico em administração, agronomia, educação física, letras, pedagogia, matemática, técnico em segurança do trabalho, marketing.

Cidades: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória.

Valores das bolsas: de R$ 550 a R$ 1.518

Região Sul – Ilhéus e região

Total de vagas: 84

Áreas de atuação: administração, ensino médio, pedagogia, técnico em administração, contabilidade, enfermagem, marketing, letras – inglês, economia, técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrotécnica, tecnologia da informação / análise e desenvolvimento de sistemas, técnico em informática, logística

Cidades: Eunápolis, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Cabrália e Teixeira de Freitas.

Valores das bolsas: de R$ 500 e R$ 1.575