Saiba o público-alvo do Dia D de vacinação contra gripe neste sábado

Dia D de vacinação contra gripe acontece neste sábado, 10. - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

A Bahia realiza o Dia D de vacinação contra a gripe, uma mobilização nacional para ampliar a cobertura vacinal contra a influenza neste sábado, 10. Mais de 80% dos municípios baianos aderiram à iniciativa, com postos de saúde abertos e ações de vacinação em locais de grande circulação, como shopping centers. Em Salvador, haverá sistema drive-thru funcionando no Centro de Convenções na sexta-feira e no sábado, a partir das 8h.

A campanha tem como público-alvo mais de 3,6 milhões de pessoas, incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com mais de 60 anos. Também fazem parte dos grupos prioritários puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

Para a vacinação é necessário apresentar um documento de identificação oficial, a carteira de vacinação e comprovantes que certifiquem a condição de inclusão no público-alvo.

O governador Jerônimo Rodrigues, destaca a importância da imunização e convoca a população a aderir a campanha. “Nós estamos retomando uma agenda muito forte no Brasil inteiro com a presença da imagem do Zé Gotinha, que simboliza e significa uma gotinha dentro do seu corpo a poder proteger. A nossa campanha é para todos, para que as crianças e idosos possam se proteger. Então, nesse sábado, o ministro Padilha e o presidente Lula, designaram que nós, governadores, secretarias municipais, secretarias estaduais, prefeitos, prefeitas e a equipe de saúde façam o seu papel”, destacou o governador.