Nova empresa pode administrar Maternidade Magalhães Netto

Maternidade Professor José Maria de Magalhães Netto, localizada no bairro do Pau Miúdo, em Salvador - Foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) publicou um edital com aviso de convocação para a contratação da empresa responsável pela administração da Maternidade Professor José Maria de Magalhães Netto, localizada no bairro do Pau Miúdo, em Salvador.

O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado da terça-feira, 6. A abertura da licitação será às 9h do dia 26 de junho. Mais informações poderão ser obtidas através do site www.comprasnet.ba.gov.br.

Conforme o edital, a empresa escolhida também ficará à frente das ações e dos serviços de saúde do equipamento. Segundo a publicação, a vencedora da licitação será aquela que apresentar a melhor técnica. A maternidade é administrada pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH) desde 2018. A empresa também pode entrar na concorrência.

O hospital

A Maternidade Professor José Maria de Magalhães Netto é uma unidade de grande porte e referência em alto risco obstétrico e neonatal. Possui atualmente 280 leitos, distribuídos em UTI materna, UTI neonatal, UCI neonatal convencional, UCI canguru e alojamento conjunto.

Emergência porta aberta 24 horas, a unidade conta ainda com ambulatório de alto risco com acompanhamento e realização de exames laboratoriais e de imagem, além de acompanhamento pós alta para recém-nascidos prematuros através da 3º etapa do método canguru.