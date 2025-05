Senai Bahia oferece mais de 900 vagas para cursos gratuitos

São oferecidos 11 cursos gratuitos, cujas as aulas serão ministradas de forma presencial - Foto: Reprodução | Seplan

O Senai oferece 929 vagas para cursos de aprendizagem industrial básica, distribuídas em 22 cidades baianas. São oferecidos 11 cursos gratuitos, cujas as aulas serão ministradas de forma presencial em um dos municípios onde são oferecidas as oportunidades.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de maio, através do site. Podem participar do processo seletivo jovens com idade entre 14 e 21 anos, que estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental ou tenham concluído o Ensino Médio.

As aulas serão ministradas de segunda a sexta, nos turnos matutino e vespertino. Os selecionados começarão a estudar entre 9 de junho e 19 de agosto, e terão uma carga horária que varia entre 476 e 600 horas, a depender do curso.

O Senai Bahia ressalta que o aluno não poderá mudar de curso depois que a inscrição e a matrícula forem realizadas.

Entre os cursos oferecidos estão o de:

Assistente Administrativo

Assistente de Análise de Dados

Assistente de produção

Assistente de logística

Auxiliar de obras de edificações

Eletricista de redes de distribuição

Eletricista industrial

Eletromecânico de manutenção industrial

Inspetor de análise da qualidade

Mecânico de manutenção de máquinas industriais

Operador de Processos Industriais

Confira as cidades dos cursos

Salvador (unidade SENAI Dendezeiros)

Alagoinhas

Barreiras

Caetité

Camaçari

Candeias

Eunápolis

Guanambi

Ilhéus

Ipiaú

Irecê

Itaberaba

Itamaraju

Jacobina

Jequié

Juazeiro

Lauro de Freitas

Luís Eduardo Magalhães

Paulo Afonso

Santo Antônio de Jesus

Senhor do Bonfim