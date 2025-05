Capoeira nas escolas cadastra oficineiros para atuar na rede estadual

Secretaria de Educação quer implementar capoeira nas escolas estaduais - Foto: Ascom | SEC

Começou nesta sexta-feira, 2, o cadastramento dos oficineiros para atuarem no Projeto Capoeira das Escolas, que irá promover oficinas educativas nas escolas da rede estadual, além de qualificação e formação de novos oficineiros.

A iniciativa também prevê aquisição e distribuição do kit ginga, composto por berimbau, pandeiro, atabaque, reco-reco, agogô, caxixi e dobrão. Serão realizadas ainda ações de fomento à implementação da capoeira nas escolas, como o festival anual de capoeira, além do desenvolvimento de estratégias para o acompanhamento das oficinas.

A proposta atende ao disposto na Lei Moa do Katendê (n° 14.341), que tem o intuito de preservar e incentivar a prática da capoeira no Estado, através da sua inclusão no currículo das escolas públicas. Os interessados devem procurar as escolas estaduais para mais informações.

Em fevereiro, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) realizou a coleta de dados para mapeamento de capoeiristas interessados em atuar no projeto. As informações coletadas estão ajudando os Núcleos Territoriais de Educação (NTE) e as unidades escolares a terem acesso aos profissionais de capoeira do território, contribuindo para o processo de preservação da capoeira na Bahia e, também, para a introdução dos estudantes no universo da capoeira, através de sua prática nas escolas.