Fornecimento de água será suspenso em seis cidades baianas; veja quais

Abastecimento de água será interrompido em Feira e região - Foto: Divulgação/Embasa

O abastecimento de água será temporariamente suspenso a partir das 4h da manhã de quarta-feira, 14, em Feira de Santana e outros cinco municípios baianos: Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a interrupção é necessária para interligar novas tubulações e estruturas do sistema integrado de abastecimento. Os trabalhos incluem a conexão de um novo reservatório e um trecho de adutora de 1.400 mm.

As obras de ampliação, iniciadas em 2021, incluem melhorias na estação de tratamento, construção de novo reservatório e instalação de novos sistemas, com investimento voltado a atender 1,1 milhão de pessoas e aumentar a capacidade de fornecimento para 2.250 litros por segundo. A intervenção é considerada essencial para a terceira etapa do projeto e deve trazer mais eficiência ao sistema.

Retomada gradual

O fornecimento será retomado gradualmente a partir da madrugada de quinta-feira, 15, com normalização prevista em até 48 horas. A empresa orienta o uso consciente e o armazenamento prévio de água.