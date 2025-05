Servidor é acusado de fingir ser policial para extorquir pessoas na Bahia

Nas redes sociais, Luciano se apresentava como pastor evangélico - Foto: Reprodução Redes Sociais

O servidor público da Prefeitura de Muritiba, no recôncavo baiano, Luciano Sá Sampaio, foi preso preventivamente, na quinta-feira, 8, por se passar por policial civil e extorquir algumas pessoas, no município.

As investigações foram iniciadas depois que duas vítimas procuraram a Delegacia Territorial da cidade para registar ocorrência.

"Ele dizia que tinha algumas informações privilegiadas da delegacia. Tipo: 'sei que na delegacia tem uma ocorrência contra você e, se você pagar, você fica livre, livre da apuração daquele caso'. Ele sabia de algum fato relacionado a alguma pessoa que ele poderia obter alguma vantagem, aí ele colocava o medo na pessoa e extorquia o dinheiro", explicou a delegada Mara Rosa, titular da DT de Muritiba.

"Ele tinha vários modus operandi. Um deles era esse [uso de supostas informações da delegacia] e outro ele ficava sabendo de alguma coisa que aconteceu com a pessoa e falava que ela estaria sendo ameaçada pelo tráfico", complementou.

Ainda segundo a delegada, embora somente duas pessoas tenham procurando a unidade policial para relatar o fato, há indícios de que Luciano tenha feito outras vítimas.

Ela não soube precisar desde quando o homem estava agindo, nem o montante real do prejuízo causado com a prática do crime. "A gente não tem muito certo [prejuízo], não. Uma delas [vítimas] disse que pagou R$ 6 mil, a outra pagou R$ 2 mil, mais ou menos em torno disso aí", disse.

Material apreendido na casa do falso policial | Foto: Divulgação Polícia Civil

Durante a ação, investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/ Leste) e da Delegacia Territorial de Muritiba, fizeram buscas na casa do suspeito, em São José de Itaporã, distrito de Muritiba.

No local, foram apreendidas vestimentas com emblemas da Polícia Civil da Bahia, acessórios militares (coldres e cinto tático) e três celulares. Luciano e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, também no recôncavo baiano.

Carcereiro e pastor evangélico

Funcionário da Prefeitura de Muritiba, Luciano foi lotado na Delegacia Territorial da cidade por nove anos. "Ele era funcionário público municipal cedido para a delegacia, funcionava como carcereiro. Porém, vai fazer um ano que ele estava afastado da delegacia", disse a delegada Mara Rosa. .

Nas redes sociais, o homem se identifica como pastor vivendo pra Deus. Em uma postagem, de 2018, ele aparece em uma programação de uma rádio local como presbítero Luciano Sampaio. Agora, autuado por extorsão e usurpação da função pública, ele segue à disposição da Justiça.

O Portal A TARDE tentou contato com a Prefeitura de Muritiba, por meio de ligações, mas, até a publicação dessa matéria, não havia obtido êxito.