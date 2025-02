Jovem finge ser PM e é preso em Salvador

Jovem é preso fingindo ser policial militar - Foto: Divulgação | GCM

Um jovem de 21 anos foi preso após fingir ser um policial militar no sábado, 1. Ele carregava uma réplica de uma arma de fogo e uma carteira com o brasão da Polícia Militar falsificado. A abordagem aconteceu na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, local onde o 500º BaVi aconteceu.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o "comportamento suspeito" do indivíduo levantou suspeitas dos guardas que patrulhavam o local. Ao abordá-lo, os agentes de segurança encontraram uma arma falsa, e o garoto fingiu ser um policial, apresentando até uma carteira com o brasão da PM, também falsa.

Logo, a GCM apreendeu os objetos e encaminhou o suspeito a Central de Flagrantes, onde ele foi autuado pelo crime de uso de documento falso. Segundo a Polícia Civil, ele segue detido e esta a disposição da Justiça.