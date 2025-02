Beyoncé anuncia nova turnê e fãs baianos pedem show em Salvador

Beyoncé é cantora, compositora, atriz, modelo, dançarina, empresária e produtora - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Beyoncé usou a sua conta do Instagram para anunciar uma novidade neste domingo, 2. A estrela estadunidense revelou que sairá em turnê com o álbum ‘Cowboy Carter’, mas não divulgou as datas nem os locais das apresentações. O mistério aumentou a expectativa dos fãs baianos, que aguardam um show completo da artista desde a sua última passagem por Salvador, em dezembro de 2023.

Naquela ocasião, ela fez uma participação surpresa no lançamento do documentário sobre a turnê ‘Renaissance’. O evento, realizado no Centro de Convenções de Salvador, reforçou a conexão especial da artista com o Brasil e, especialmente, com a capital baiana.

Beyoncé havia prometido, durante uma apresentação de um especial da Netflix, em dezembro do ano passado, um grande anúncio para 14 de janeiro. No entanto, a cantora optou por adiar a novidade devido aos incêndios que atingiram a Califórnia. Agora, com a tragédia controlada, o projeto finalmente veio à tona.

O álbum ‘Cowboy Carter’ marca uma nova fase na carreira da artista, mergulhando na música country e sucedendo o aclamado ‘Renaissance’. Sem pistas sobre quais cidades receberão os shows, o suspense continua, mas os baianos já estão prontos para receber Beyoncé de braços abertos mais uma vez.