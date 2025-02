Ciro Gomes desiste de disputar a Presidencia da República

Ciro atuará como espécie de influenciador - Foto: Divulgação

Candidato ao Palácio do Planalto em 1998, 2002, 2018 e 2022, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) não deve mais concorrer à presidência da República nos próximos anos. A informação foi confirmada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Lupi, hoje presidente licenciado do PDT, afirmou que Ciro vai atuar dentro da legenda como uma espécie de "atirador", exercendo influência na opinião pública. O próprio pedetista teria garantido que não pretende mais ser candidato à presidência da República.

“Ele diz que não tem mais projeto político-eleitoral. Em todas as conversas com ele, ele me falou: ‘Olha, eu já fui três vezes e não quero mais esse cenário’. Eu estou me guiando pela palavra dele”, disparou o ministro, em entrevista à coluna de Paulo Capelli no portal Metrópoles.

Ciro ficou em quarto lugar nas eleições de 2022, atrás do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição, e da então senadora Simone Tebet (MDB), atualmente ministra do Planejamento.