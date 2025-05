Isabela Suarez é confirmada como candidata à presidência da ACB

Isabela Suarez foi confirmada como candidata à presidência da ACB - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A empresária e advogada Isabela Suarez foi confirmada como candidata à presidência da Associação Comercial da Bahia (ACB), que atualmente conta com o comando de Paulo Cavalcanti.

A eleição acontecerá em julho e, caso seja eleita, ela será a segunda mulher a comandar a entidade, que é a mais antiga associação comercial do Brasil e das Américas.

Em seu perfil das redes sociais, Isabela Suarez destacou o compromisso com a continuidade dos trabalhos.

“É com imensa alegria e responsabilidade que eu recebo a confirmação do meu nome como candidata à presidência dessa associação comercial, que é a mais antiga do Brasil e das Américas”, afirmou a advogada.

Ainda na postagem, Suarez comentou a respeito da história da ACB, onde atuou como vice-presidente e coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade.

“Me aproximei ainda mais dos desafios e das oportunidades, razão pela qual eu queria agradecer imensamente a indicação do meu nome pelo Conselho Superior, na certeza de que daremos continuidade ao trabalho iniciado pelo presidente Paulo Cavalcanti”, escreveu.

A candidata ao cargo seguiu: “Aprendi a ser associativista com vocês, embora Cacá saiba que isso seria um assunto de DNA, porque afinal de contas eu tenho uma história de família construída no associativismo, mas foi com vocês que eu aprendi a gostar da Associação Comercial da Bahia”.