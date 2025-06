Feiras agropecuárias movimentam a economia dos municípios baianos

- Foto: Divulgação

A realização de feiras agropecuárias em diversos pontos do território baiano, e com apoio do Governo do Estado, movimentam a economia de cidades da Bahia, fortalecem as cadeias produtivas e celebram a cultura do campo.

Neste fim de semana, as cidades de Itapetinga e Eunápolis contaram com a realização da 53ª Exposição Agropecuária e a II Feira da Agricultura, respectivamente, com o apoio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri).

Acompanhado pelo secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, o governador Jerônimo Rodrigues esteve no tradicional Parque de Exposições Juvino Oliveira em Itapetinga no sábado, 24, e destacou que as feiras e exposições são vitrines estratégicas para a economia e manifestação cultural do interior. A expectativa é de que a 53ª Exposição Agropecuária tenha movimentado cerca de R$ 100 milhões em negócios.

“É um compromisso da nossa gestão, de caminhar lado a lado com os prefeitos, sindicatos e produtores rurais para fazer crescer cada feira e exposição nos 417 municípios do estado, seja do agro e, principalmente, da nossa agricultura familiar. São eventos que vão além dos negócios, sendo um momento de lazer, cultura e integração para as milhares de famílias da cidade e da zona rural”, afirmou.

A Seagri esteve presente com demonstrações técnicas realizadas pelo Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia (Cetab) nas duas feiras, além dos serviços e orientações, em uma atuação integrada com seus órgãos vinculados: a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) e a Bahia Pesca.

“O sucesso das feiras demostra o crescimento da agropecuária no estado. Nosso compromisso é seguir apoiando essas iniciativas, que fortalecem a produção, geram emprego e valorizam a identidade rural da Bahia”, afirmou o secretário estadual da Agricultura, Pablo Barrozo.

O Governo, por meio da Seagri, também promoveu a entrega de importantes equipamentos para a cadeia produtiva como a entrega de três tanques resfriadores de leite na cidade de Maiquinique, e mais dois equipamentos para a comunidade de Ingrunado, de Ibicuí.

Ações

O Cetab fez análises gratuitas de solo, água e mel, além de atendimentos voltados a programas de incentivo à agricultura familiar. A Bahia Pesca também marcou presença com apoio técnico especializado a produtores e aquicultores, orientações sobre boas práticas de manejo, apresentação de projetos estruturantes em aquicultura e a distribuição de 60 mil alevinos de espécies adaptadas à região.

Cetab fez análise gratuita de mel como incentivo à agricultura familiar | Foto: Divulgação

Já a Adab atuou no controle sanitário de trânsito de animais, além de orientações sobre programas de sanidade animal e vegetal com atividades educativas voltadas para estudantes, produtores rurais e demais visitantes.