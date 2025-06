Seagri e Grupo A TARDE vão fazer melhor Fenagro de todos os tempos, diz secretário

Pablo Barrozo e Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM e coordenador da Fenagro - Foto: Rafael Sena | Ag. A TARDE

A Feira Internacional da Agropecuária (Fenagro) 2025 promete entrar para a história, segundo Pablo Barrozo, titular da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri). O evento chega em um momento simbólico para o setor: após 60 anos de expectativa, o estado foi reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação.

Ao Portal A TARDE, o secretário destacou a importância econômica da Fenagro diante desse novo cenário. Durante a Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, ele afirmou que a conquista sanitária coroa uma luta de seis décadas e deve impulsionar ainda mais a valorização dos produtos baianos.

“É uma luta de 60 anos que nós conquistamos agora. Então, isso faz com que a pecuária baiana esteja em festa e possa vender o seu produto cada vez melhor para todo mundo. Quando a gente tem uma Fenagro no final do ano, que é uma feira histórica que tem a ver com a cultura do nosso povo, com a cultura dos baianos.... A gente fica mais otimista ainda", disse.

Barrozo aproveitou para fazer um convite ao público: “Aqui eu convoco a todos para, no final do ano, irem fazer parte dessa grande festa, que eu tenho certeza que a Secretaria de Agricultura, com A TARDE, vai fazer a melhor Fenagro de todos os tempos, aproveitando esse grande momento que a pecuária vive”.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 28 de novembro e 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

Pablo Barrozo, titular da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) | Foto: Rafael Sena | Ag. A TARDE

Bahia Farm Show

Considerada a maior feira de agronegócio do Norte e Nordeste e a terceira maior do Brasil, a Bahia Farm Show 2025 tem como tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável” e deve reunir mais de 100 mil visitantes.

O evento é organizado pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com apoio de entidades como Abapa, Fundação Bahia e Assomiba, e se consolida como vitrine nacional para o setor.