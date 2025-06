Seagri transfere sede para a Bahia Farm Show e leva inovações

Bahia Farm Show acontece entre os dias 9 e 14 de junho - Foto: Divulgação

A sede da Secretaria Estadual de Agricultura da Bahia (Seagri) será transferida em caráter especial para o município de Luís Eduardo Magalhães, onde ocorre a Bahia Farm Show 2025, maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste, entre os dias 9 e 14 de junho. A iniciativa simbólica reforça o compromisso com o setor produtivo e a ampliação do diálogo com produtores, técnicos e empresários.

Para marcar os 130 anos de criação da pasta, a Seagri lançará na feira o selo comemorativo, além de anunciar novos investimentos no Plano ABC+, voltado à agricultura de baixa emissão de carbono. Ainda está prevista a assinatura de um protocolo de intenções com o Ministério da Agricultura e Pecuária, dentro do programa MAPA Conecta - Tecnologias para o Setor Agropecuário na Agenda da Sustentabilidade.

Segundo o titular da Seagri, Pablo Barrozo, a ampliação da participação da pasta representa o fortalecimento da parceria entre o governo e agentes do setor.

“Durante toda a semana da feira, a secretaria estará de portas abertas dentro do evento. Levaremos nossa estrutura completa para atender, ouvir e contribuir diretamente com os produtores rurais, com foco especial na produtividade, sanidade e competitividade da agropecuária, especialmente na região do Matopiba”, destacou Barrozo, que ainda ressaltou a relevância econômica do evento, que tem expectativa de superar a marca de 110 mil visitantes.

Estrutura e ações integradas

A Seagri estará instalada em um estande no espaço do Governo do Estado da Bahia, oferecendo atendimento institucional, orientações técnicas, serviços especializados e uma programação repleta de ações voltadas ao fortalecimento do agro baiano. A participação será integrada a outras secretarias estaduais — Turismo (Setur), Desenvolvimento Econômico (SDE), Planejamento (Seplan), Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Meio Ambiente (Sema) — e ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), com o objetivo de promover uma abordagem multidisciplinar para o desenvolvimento rural e sustentável.

Destaques

Um dos destaques será o Concurso da Qualidade do Mel, promovido pelo Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia (Cetab). A iniciativa reconhece e valoriza a excelência da produção de mel na região, premiando os melhores produtos de abelhas sem ferrão e da espécie Apis mellifera. Os vencedores receberão certificados de qualidade e ensaios laboratoriais gratuitos no próprio Cetab.

Outros órgãos vinculados à Seagri também terão participação ativa. A Bahia Pesca oferecerá suporte técnico a aquicultores, com orientações sobre boas práticas de manejo, apresentação de projetos estruturantes em aquicultura e exposição de um tanque modelo com peixes das espécies tilápia e tambaqui. Já a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) desenvolverá ações educativas e de controle sanitário, com foco na sanidade animal e vegetal, direcionadas a produtores, estudantes e visitantes.

Bahia Farm Show

Com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, a Bahia Farm Show 2025 vai reunir especialistas, produtores e empresas para discutir inovações tecnológicas e práticas sustentáveis no setor agrícola.

O evento vai abordar temas como agricultura de baixo carbono, ESG e o uso de produtos biológicos na agricultura. Palestras sobre a transição energética no agronegócio e investimentos em energias renováveis também estão programadas, destacando a importância da sustentabilidade no campo.

Organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), a feira projeta um volume de negócios que supere os R$ 10 bilhões.