Bahia Farm Show 2025 apresenta programação de palestras e debates

Evento vai abordar temas como agricultura de baixo carbono, ESG e o uso de produtos biológicos na agricultura - Foto: Divulgação

A Bahia Farm Show 2025, um dos principais eventos do agronegócio no Brasil, vai apresentar entre os dias 9 e 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, uma extensa programação de palestras e debates.

Com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, a feira vai reunir especialistas, produtores e empresas para discutir inovações tecnológicas e práticas sustentáveis no setor agrícola.

O evento vai abordar temas como agricultura de baixo carbono, ESG e o uso de produtos biológicos na agricultura. Palestras sobre a transição energética no agronegócio e investimentos em energias renováveis também estão programadas, destacando a importância da sustentabilidade no campo.

A infraestrutura logística e portuária vai ser tema de debate, com foco no escoamento eficiente de commodities agrícolas. A importância da irrigação para o crescimento das exportações e o uso otimizado dos recursos hídricos integram a programação. Painéis sobre governança empresarial e sucessão familiar no agronegócio vão ser conduzidos por especialistas da área, visando fortalecer a gestão das empresas rurais.

Resultados de pesquisas

Workshops vão apresentar resultados de pesquisas sobre soja, algodão e culturas alternativas. A pulverização inteligente na agricultura sustentável e a apresentação dos cenários econômicos em torno da comercialização dos produtos agrícolas também vão ser destaques na feira. A integração de tecnologias como inteligência artificial e automação vai ser explorada como meio de aumentar a produtividade e reduzir impactos ambientais.

“A programação de palestras e debates da Bahia Farm Show é sempre muito esperada, sendo uma oportunidade de troca de conhecimento ente produtores, técnicos e consultores da área. Além disto, estudantes das universidades estão vindo da Bahia e dos estados vizinhos vêm a feira como oportunidade de capacitação técnica para se aprofundar nas pesquisas e novidades da área”, afirma o presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt.

Aproximar os deputados estaduais das demandas

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vai estar na Bahia Farm Show com o objetivo de aproximar os deputados estaduais das demandas do setor agrícola. A feira também vai abrir espaço para agricultura familiar, com um local que vai reunir produtores de diversas regiões da Bahia, comercializando como chocolates, queijos e artesanato vão ser comercializados, promovendo a diversidade e a força da produção dos pequenos produtores de toda a Bahia.