Bahia Farm Show inicia montagem e espera público superior a 100 mil

Evento vai ser realizado entre os dias 9 e 14 de junho - Foto: Divulgação

A Bahia Farm Show 2025 tem contagem regressiva para a 19ª edição, consolidada como uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do Brasil. A montagem dos estandes já está em andamento para o evento, que será realizado entre os dias 9 e 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA), e a expectativa é atrair mais de 100 mil visitantes, vindos de diversas regiões do país e do exterior.

Equipes de montagem trabalham para erguer as estruturas que vão abrigar 434 expositores que vão representar mais de mil marcas, incluindo fabricantes de máquinas e implementos agrícolas, soluções em segurança, sementes, fertilizantes, aviação agrícola e tecnologias inovadoras à conectividade e gestão no campo.

O diretor da Bahia Farm Show, Alan Malinski, reforça que a infraestrutura logística é reconhecida pelos expositores e visitantes como um dos grandes diferenciais dentre as demais feiras agrícolas. “O espaço foi planejado para garantir a fluidez no acesso com a grande circulação de veículos e pessoas, com amplas áreas de estacionamento, ruas internas asfaltadas e sinalizadas, sendo parte delas sombreadas, e paisagismo que proporciona mais conforto aos visitantes”, afirma.

Além da exposição de tecnologias de ponta, que são distribuídas na área externa e em três galpões cobertos, o Bahia Farm Show 2025 também proporcionará uma programação técnica e comercial preparada para atrair agricultores, profissionais e estudantes da área agrícola. Estão previstas palestras, fóruns e painéis com especialistas renomados, abordando temas como agricultura sustentável, inovação no campo, uso racional da água e tendências de mercado.

“A Bahia Farm Show não é apenas uma vitrine de tecnologias, mas um ponto de encontro estratégico para o fechamento de negócios, troca de conhecimento e o estabelecimento de parcerias que valorizem o desenvolvimento do agronegócio nacional”, destaca o presidente da feira e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt.

Tema da Bahia Farm Show

Com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, a próxima edição da feira se consolidará como palco de inovações e oportunidades no setor agrícola, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico da região. A feira agrícola também traz como destaque uma área externa para a agricultura familiar, com comercialização de produtos regionais, além de leilões de gado de corte, projeções de campo e treinamentos técnicos, dentre outros.