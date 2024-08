Vacinação antirrábica de cães e gatos chega ao último fim de semana

A vacina contra raiva é uma das essenciais para os pet - Foto: Divulgação

A ação que promove a imunização antirrábica gratuita de cães e gatos no ponto de vacinação instalado no Shopping Barra, piso L1 Sul, chega ao último fim de semana. A campanha é válida somente para este sábado, 20, das 9h às 16h, e domingo, 21, das 12h às 17h.

Para ter acesso à dose, não é necessário apresentar documentação, basta o animal ter idade igual ou superior a três meses de idade e estar saudável.

A vacina contra raiva é uma das essenciais para os pets, junto aos imunizantes contra cinomose, parvovirose, leptospirose e hepatite infecciosa. De acordo com a SMS, o último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.

A lista completa dos pontos de vacinação disponibilizados pela prefeitura pode ser conferida no site da SMS, consultada no Fala Salvador (156) ou pelo telefone do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Salvador, no número (71) 3202-0984, em que também é possível tirar dúvidas.