Saiba quem é a CrowdStrike, empresa culpada pelo apagão cibernético

CrowdStrike é uma empresa de tecnologia - Foto: Divulgação

Bancos, sites, aeroportos e indústrias ao redor do mundo ficaram fora do ar nesta sexta-feira, 19, após um apagão cibernético. A causa do caos é uma atualização nos softwares da empresa americana de cibersegurança CrowdStrike, que afirma estar trabalhando no conserto do erro.

A pane afetou clientes que hospedam seus serviços em computadores com Windows, o sistema operacional da Microsoft, diz a CrowdStrike.

"Não se trata de um incidente de segurança um ataque cibernético. O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implementada", escreve o presidente-executivo da CrowdStrike, George Kurtz.

"Recomendamos que os clientes acessem o portal de suporte para obter as atualizações mais recentes e continuaremos a fornecer atualizações completas e contínuas em nosso site. Recomendamos ainda que as organizações garantam que estão se comunicando com os representantes da CrowdStrike por meio de canais oficiais", diz a empresa de cibersegurança no comunicado.

Ações

A CrowdStrike possui, desde junho de 2019, ações listadas na Bolsa de Nova York. Na manhã desta sexta, o valor delas operavam em queda de 13%.

Para o analista de tecnologia Dan Ives, da consultoria WedBush, esse é "claramente um hematoma para a CrowdStrike e as ações vão ficar sob pressão após a pane global", escreve, completando que serão necessários meses para se recuperar o acidente de hoje.