Pane global afeta bancos brasileiros, que ficam fora do ar

Bradesco, Pan, Neon e Next apresentam instabilidade - Foto: Reprodução | CNPL

Uma falha cibernética de proporções globais está afetando sistemas e empresas ao redor do mundo nesta sexta-feira, 19, deixando diversos bancos brasileiros fora do ar. Entre as instituições impactadas estão Bradesco, Pan, Neon e Next, conforme aponta o site Downdetector, responsável por monitorar problemas em aplicativos e canais digitais.

Além dos bancos, laboratórios como Fleury, Delboni e A+ também enfrentam dificuldades para acessar seus sistemas nesta manhã. A pane tem causado transtornos em diferentes setores, refletindo-se também nos aeroportos e outros serviços críticos.

No início desta manhã, os aeroportos de São Paulo, Brasília, e Recife operavam normalmente, enquanto os aeroportos de Belo Horizonte e Goiânia relataram atrasos. A companhia aérea Azul informou que "voos podem sofrer atrasos pontuais" e recomendou que os clientes cheguem aos aeroportos mais cedo e se informem no balcão da companhia.

O problema foi atribuído a uma falha no sistema da CrowdStrike, causada por um erro de atualização, que está afetando empresas ao redor do mundo. Aeroportos em Sydney (Austrália) e Berlim (Alemanha) também enfrentam atrasos, e a maior operadora ferroviária britânica, assim como a Bolsa de Valores de Londres, estão sofrendo com instabilidades.

Através de nota, o Bradesco se posicionou sobre o caso.

Em virtude de um apagão cibernético global que afeta várias empresas no mundo, os sistemas dos canais digitais do Bradesco apresentam indisponibilidade nesta manhã. Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível. Os terminais de autoatendimento do banco funcionam normalmente.

Também em nota, a Neon afirmou que sofreu instabilidade nesta manhã (19) em decorrência da crise global de tecnologia. "O funcionamento dos serviços foi restabelecido e todo o time técnico da Neon continua trabalhando arduamente para minimizar quaisquer impactos para seus clientes", encerra o comunicado.