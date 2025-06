Políticos de Conquista cobram União por viadutos previstos pela ViaBahia

Vitória da Conquista é a principal cidade da região Sudoeste da Bahia e a terceira maior do Estado. - Foto: Divulgação

Após o fim da concessão da ViaBahia, que admnistrava as BRs-324 e 116, vereadores e parlamentares de Vitória da Conquista cobraram do Governo Federal pela construção dos cinco viadutos que estavam previstos no contrato entre a União e a concessionária no anel rodoviário de Vitória da Conquista, na BR-116.

Na semana passada, uma comitiva liderada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Ivan Cordeiro (PL), foi até o Ministério dos Transportes, em Brasília, para tratar do tema, em audiência com o ministro Renan Filho. Participaram também da audiência os deputados federais Waldenor Pereira (PT), Jorge Solla (PT), Daniel Almeida (PCdoB) e Lídice da Mata (PSB).

Na ocasião, o ministro assumiu o compromisso de que o governo fará dois viadutos, sendo os de sentido Serra do Marçal e Ilhéus, no sul da cidade, e o da estrada do Centro Industrial dos Imborés como os prioritários.

"Essa é uma luta coletiva, que representa o esforço conjunto de diversas lideranças políticas em busca de melhorias para Vitória da Conquista. A garantia do ministro é um avanço importante para o nosso município”, disse Ivan Cordeiro.

No início da maio, durante uma audiência pública promovida em Conquista pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para tratar da nova concessão das BRs 116 e 324, o mesmo vereador defendeu que os deputados federais destinem emendas no Orçamento Geral da União (OGU) para construção dos viadutos.

O tema também foi tratado nesta segunda-feira, 2, na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Vitor Azevedo (PL). O parlamentar parabenizou a iniciativa de Ivan Cordeiro e apontou que a construção dos viadutos é urgente, pois "a população enfrenta diariamente transtornos e corre risco de morte, principalmente no trecho entre a Lagoa das Flores e o Centro Industrial dos Imborés".

"É uma questão de segurança e mobilidade para milhares de pessoas. A ausência dessas obras tem provocado um verdadeiro colapso na região, com acidentes constantes e prejuízos à população e à economia local", enfatizou o parlamentar, que pediu apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) que atue junto ao governo federal para garantir "celeridade às intervenções".