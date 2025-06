Ministério dos Transportes promete acelerar obras após fim da ViaBahia

Reunião do Ministério dos Transportes - Foto: Divulgação

O Ministério dos Transportes se comprometeu nesta terça-feira, 27, em acelerar as obras das BRs 116 e 324, que cortam a região de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O compromisso firmado pela pasta acontece após o fim da concessão com a ViaBahia, que administrava as rodovias.

A novidade foi revelada durante reunião estratégica articulada pelo deputado federal Jorge Solla (PT) com a participação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e da bancada baiana da Câmara dos Deputados e vereadores.

“A situação dessas rodovias estava completamente paralisada. O governo anterior tratou o problema como se não existisse. Ainda no início do mandato do presidente Lula, organizamos audiências públicas, cobramos do Ministério dos Transportes e agora vemos os resultados começando a aparecer. É preciso reconhecer o esforço do governo em resolver um passivo deixado por anos de negligência. Com o DNIT no comando, entramos em uma nova fase, de retomada e reconstrução”, afirmou Solla.

O parlamentar tem promovido audiências, reuniões e articulações com ministérios para que as obras nas BRs 116 e 324 avancem com responsabilidade pública e sem os entraves da gestão privada ineficiente que marcou os últimos anos da concessão.

“O tempo de promessas vazias ficou para trás. Agora, com Lula, Jerônimo e uma bancada comprometida, vamos garantir que a população de Conquista e de toda a região tenha rodovias seguras, duplicadas e funcionando como deve ser. A Bahia merece respeito”, concluiu o deputado.



Intervenções

Durante o encontro, os políticos discutiram as seguintes propostas:

Duplicação da via até o aeroporto de Vitória da Conquista;

Construção de viadutos, passarelas;

Melhorias no acesso à região Sul do estado e intervenções de segurança viária.

DNIT assume gestão

Com pedágios suspensos no dia 15 deste mês, as BRs 324 e 116 estão oficialmente fora do comando da ViaBahia, após o fim do contrato de concessão. Agora, o DNIT assume temporariamente o lugar da empresa, até que uma nova concessionária seja escolhida. Neste período, a nova gestão terá de lidar com desafios para manter as vias em ordem.

“O DNIT entra com a missão importante de recuperar as rodovias, que passaram por um período bastante difícil. Serão alocados recursos para que deixemos os trechos numa condição melhor de uso, do jeito que a população espera. É um grande desafio, porque serão as primeiras rodovias operadas pelo DNIT”, conta o superintendente regional do departamento na Bahia, Roberto Alcântara.

Veja deputados que participaram

Participaram da reunião os deputados federais Waldenor Pereira (PT-BA), Lídice da Mata (PSB-BA) e Daniel Almeida (PCdoB-BA), vereadores de Vitória da Conquista e lideranças políticas locais. Também estiveram presentes o diretor-presidente da INFRA S.A, Jorge Bastos, a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, e George Santoro, secretário executivo da pasta.