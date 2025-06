Cadastro de caravanas para Bahia Farm Show 2025 encerra nesta sexta

Organização se prepara com objetivo de melhor recepcionar e proporcionar apoio logístico às caravanas - Foto: Divulgação

A organização da Bahia Farm Show 2025, que vai ser realizada entre os dias 9 e 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, se prepara de olho em melhor recepcionar e proporcionar apoio logístico às caravanas de agricultores, profissionais, estudantes e entusiastas do agronegócio, que pretendem conhecer as principais novidades de tecnologia agrícola.

“A Bahia Farm Show atrai todos os anos centenas de grupos de caravanas de produtores, estudantes e profissionais envolvidos com o setor agrícola, não só da Bahia, mas de toda a área de abrangência do Matopiba, que incluem também Maranhão, Tocantins, Piauí, além do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Nesta edição, queremos conhecer melhor o perfil destas caravanas e oferecer apoio logístico para melhor recepcionar esses visitantes, proporcionando uma experiência ainda mais agradável e produtiva durante a presença na feira”, afirma o gerente geral do Instituto Aiba (IAiba), Sunny Aaron.

O suporte pode incluir credenciamento e entrada facilitada, orientações para visitas técnicas guiadas, palestras exclusivas, e até parcerias com instituições de ensino e entidades do setor agropecuário. Além de promover a disseminação de conhecimento, as caravanas incentivam o networking e a troca de experiências, proporcionando uma vivência prática que complementa o aprendizado em sala de aula e nos centros de pesquisa.

Na última edição, os grupos de caravanas vieram da Bahia e de estados vizinhos para conhecer as novas tecnologias e contribuíram para a feira agrícola atingir a marca de 111.137 mil visitantes.

Caravanas são fundamentais

Moisés Schmidt, presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), diz que a presença dessas caravanas é fundamental para fortalecer a integração entre o conhecimento acadêmico, a prática no campo e as inovações tecnológicas que são apresentadas durante o evento.

“A vinda das caravanas é muito especial para a feira, é quando vemos produtores de outras áreas, profissionais de instituições de pesquisa, estudantes de todas as idades que vêm de longe interessadas na troca de conhecimento e de saber mais sobre o setor agrícola. A organização da Bahia Farm Show reconhece a importância desses grupos e está colocando uma estrutura à disposição para facilitar a integração destes grupos à feira ", reforça.

Os interessados devem cadastrar a caravana até esta sexta-feira, 30, indicando os dias de presença e o perfil dos visitantes, preenchendo o formulário eletrônico.