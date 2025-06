Conheça o América de Cali, adversário do Bahia na Sul-Americana

Bahia enfrenta o América de Cali nos playoffs da Sul-Americana 2025. - Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

O Bahia já sabe quem vai enfrentar nos playoffs da Copa Sul-Americana de 2025: trata-se do América de Cali. O adversário do Esquadrão foi definido nesta quinta-feira, 29, após a conclusão da rodada final da Libertadores e da ‘Sula’. O Tricolor de Aço assegurou uma vaga nesta fase da competição após terminar a fase de grupos da Liberta em 3º lugar do Grupo F.

Os playoffs da Sul-Americana são disputados no mesmo modelo das demais fases eliminatórias dos torneios da Conmebol, com jogos de ida e volta. A primeira partida acontece Arena Fonte Nova, entre os dias 15 e 17 de julho. O jogo de volta, na Colômbia, ocorrerá na semana seguinte, entre os dias 22 e 24. O confronto marcará o primeiro duelo entre as equipes na história.

Conheça o América de Cali

Fundado em 1927, “Los Diablos Rojos” são considerados um dos maiores clubes da Colômbia, e ostentam 15 títulos colombianos em sua galeria de troféus — o terceiro maior campeão nacional. No entanto, não levanta uma taça do Campeonato Colombiano desde 2020.

Apesar da tradição em território colombiano, o América de Cali passou por ‘maus bocados’ na década passada. No ano de 2011, a equipe da cidade de Cali amargou o ponto mais baixo de sua rica história: um inédito rebaixamento à segunda divisão do futebol colombiano.

Na Série B, “Los Escarlatas” — como também é chamado pela torcida — permaneceram por cinco anos. O tão sonhado acesso veio apenas em 2016, quando foi campeão da segunda divisão, voltando a disputar a elite nacional no ano seguinte, em 2017.

Após alguns anos enfrentando o ostracismo, a torcida do América de Cali pôde, novamente, comemorar um título de Campeonato Colombiano em 2019, apenas dois anos depois do acesso. Como se a conquista já não fosse suficiente, o clube emplacou o bi-campeonato, também sagrando-se campeão na temporada seguinte, em 2020.

Ligação com o narcotráfico colombiano e “Maldição Internacional”

Ainda que nos dias atuais seja considerada uma das equipes mais vitoriosas da Colômbia, a realidade do América de Cali nem sempre foi essa. Do ano da fundação do clube, até 1978, “Los Diablos Rojos” não possuíam nenhum título de campeão colombiano e era um time sem expressão no cenário nacional.

No entanto, durante as décadas de 70 e 80, o narcotráfico tomava conta do futebol colombiano, e os cartéis utilizavam os clubes locais como uma das principais formas de se lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas, e o América de Cali foi uma das equipes mais “beneficiadas” por tal método.

No final dos anos 70, na cidade de Cali, um time dominava o cenário: o Deportivo Cali. Neste mesmo período, o Cartel de Cali, liderado pelos irmãos Orejuela, demonstrou interesse em ingressar no futebol, e queriam assumir o controle do clube, mas, devido ao estatuto do Deportivo, que não permitia acionistas majoritários, o cartel voltou seus olhares para um equipe de menor expressão da cidade — o América de Cali.

A partir daí, a história de “Los Escarlatas” foi completamente reescrita. Sob o comando do Cartel de Cali, um dos mais poderosos da Colômbia, o América de Cali recebeu um investimento pesado, e passou a dominar o cenário nacional, figurando até mesmo entre as principais equipes do futebol sul-americano.

De coadjuvante à protagonista, o América de Cali conquistou seu primeiro título colombiano em 1979, e nos anos seguintes acumulou um pentacampeonato nacional, durante os anos de 1982 a 1987 — feito único na história do futebol na Colômbia.

Além disso, a injeção monetária do cartel também rendeu ao clube expressão internacional. De 1985 a 1987, “Los Diablos Rojos” alcançaram a final da Copa Libertadores de forma consecutiva, mas acabou com o vice-campeonato nas três edições. Em 1996, o América novamente alcançou a final da Liberta, mas novamente foi derrotado. O tetra vice-campeonato tornou-se folclore e passou a ser considerado uma “maldição”.

Maradona no América de Cali?

Acredite se quiser, mas o pesado investimento realizado pelo Cartel de Cali durante o período que esteve no comando do clube quase levou uma das maiores lendas do futebol à equipe colombiana. Na década de 80, quando a injeção monetária começou a render resultados expressivos dentro das quatro linhas, o argentino Diego Armando Maradona esteve próximo de assinar com o América de Cali.

O craque argentino chegou a ter uma reunião com um dos irmãos Orejuela — Miguel Rodríguez Orejuela —, dono do Cartel de Cali, que investia no América, mas uma proposta do Barcelona, da Espanha, encerrou a negociação entre as duas partes, uma vez que Maradona optou por seguir rumo à Europa.