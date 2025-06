Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo, próximo adversário do Bahia

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni terá que quebrar um tabu histórico se quiser ajudar na reabilitação do Bahia na temporada. Há dois jogos sem vencer, o Tricolor tem pela frente o São Paulo, clube que nunca perdeu para o comandante tricolor desde que ele mudou de profissão.

Em 11 partidas com o clube paulista como adversário, foram nove derrotas e dois empates por três equipes diferentes, registrando um aproveitamento de 6,06%. A lista foi atualizada pela última vez em novembro do ano passado, quando o Esquadrão de Aço perdeu amargamente por 3 a 0, em plena Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Questionado sobre o tabu após a derrota por 3 a 1 no primeiro turno da mesma edição, em 2024, Rogério Ceni admitiu o incômodo e afirmou que "ter resiliência" é o caminho para lidar com resultados adversos como esse.

"(Incomoda) Bastante, não vencer é uma coisa que me incomoda, mas tem que saber conviver, ter resiliência com resultados que nem sempre são aquilo que você espera. Ano passado também perdemos o jogo, no último minuto. História aqui vai ficar para sempre, tenho muito carinho e respeito, mas cada vez que voltar vou sempre voltar para ganhar", disse o treinador.

Confira a lista de jogos de Rogério Ceni x São Paulo:

Fortaleza 0 x 1 São Paulo – Brasileirão 2019;

São Paulo 2 x 1 Fortaleza – Brasileirão 2019;

São Paulo 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão 2020;

Fortaleza 3 x 3 São Paulo – Copa do Brasil 2020;

São Paulo 2 x 2 Fortaleza – Copa do Brasil 2020;

Flamengo 1 x 2 São Paulo – Copa do Brasil 2020;

São Paulo 3 x 0 Flamengo – Copa do Brasil 2020;

São Paulo 2 x 1 Flamengo – Brasileirão 2020;

Bahia 0 x 1 São Paulo – Brasileirão 2023;

São Paulo 3 x 1 Bahia – Brasileirão 2024;

Bahia 0 x 3 São Paulo - Brasileirão 2024;

A relação do treinador com o clube paulista vai além do retrospecto negativo à beira do gramado. Como jogador, Rogério Ceni conquistou 15 títulos oficiais com a camisa tricolor, incluindo duas Copa Libertadores, dois Mundiais de Clubes, três Campeonatos Brasileiros, quatro Campeonatos Paulistas, uma Copa Sul-Americana, uma Copa Conmebol e uma Recopa Sul-Americana.