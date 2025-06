Bahia vai vencer o São Paulo? Saiba os palpites de IAs

EC Bahia - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e São Paulo se enfrentam pela 11a rodada do Brasileirão, com o Esquadrão mirando no G-6 e o clube paulista buscando uma vaga no G-8. A bola rola na Arena Fonte Nova neste sábado, 31, às 18h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no placar final.

Para o ChatGPT, o jogo será equilibrado, e terminará em empate por 1 a 1. “Ambas as equipes buscam se firmar no G6 do Brasileirão 2025, mas enfrentam desafios distintos. O Tricolor Baiano vive um momento instável, mas apesar disso, mantém um desempenho razoável em casa. O técnico Rogério Ceni não poderá contar com muitos jogadores por lesões musculares”, analisou.

“O Tricolor Paulista também enfrenta oscilações. Fora de casa, costuma ter uma taxa de vitória baixa. O técnico Luis Zubeldía também não poderá contar com alguns atletas lesionados”, continuou.

“Considerando o momento das equipes, o fator casa pode ser decisivo para o Bahia. No entanto, o São Paulo tem um histórico recente favorável no confronto direto. Espera-se um jogo equilibrado, com poucas oportunidades de gol”, completou.

A Meta AI, inteligência artificial do Whatsapp, concorda com o placar fechado em 1 a 1 para a partida: “O Bahia está em 7º lugar na tabela com 15 pontos, enquanto o São Paulo ocupa a 13ª posição com 12 pontos”, iniciou.

“O Bahia tem um retrospecto favorável em casa, mas o São Paulo vem de uma vitória importante na Libertadores. O Bahia busca reabilitação após uma derrota para o Grêmio, enquanto o São Paulo tenta se recuperar de uma derrota para o Mirassol”, avaliou.

“O jogo promete ser disputado, com ambos os times buscando pontos importantes para suas posições na tabela”, finalizou.