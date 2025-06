Bahia x São Paulo: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Esporte Clube Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Hora de deixar a eliminação na Libertadores para trás - o Bahia tem seu próximo compromisso neste sábado, 31, às 18h30, contra o São Paulo, pela 11a rodada do Brasileirão. Jogando dentro de casa, na Fonte Nova, o Tricolor tem a missão de melhorar ainda mais sua situação na tabela, onde atualmente ocupa a sétima posição.

Com 15 pontos, o Bahia vem vivendo um Campeonato Brasileiro na metade de cima da tabela na maior parte do tempo. No entanto, nos últimos dois jogos, contra o Grêmio pelo Brasileirão e contra o Internacional pela Liberta, sofreu derrotas, chegando para o jogo contra o clube paulista com a intenção de voltar a vencer.

Do outro lado, o São Paulo vem pior na tabela, ocupando a décima terceira posição com 12 pontos. Na última partida que disputou, na última terça-feira, 27, pela Libertadores, o também tricolor venceu o Talleres por 2 a 1 no Morumbis, dentro de casa. Agora, tem esperanças de subir mais na tabela contra o clube baiano.

Transmissão

A partida será transmitida exclusivamente pelo streaming Premiere.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauly; Lucho Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Cédric Soares, Pablo Maia e Damián Bobadilla; Luciano, Lucas Ferreira e Ryan Francisco. Técnico: Luis Zubeldía.

Arbitragem