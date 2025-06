"Libertadores é resolvida em detalhes", diz Jean Lucas após eliminação

Jean Lucas aponta falhas e detalha queda do Bahia na Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A doída eliminação do Bahia na fase de grupos da Libertadores reverberou dentro do elenco tricolor, e o meio-campista Jean Lucas — autor do gol que permitiu a torcida azul, vermelha e branca sonhar com a classificação — pediu desculpas aos torcedores pela queda na competição, apontando os erros cometidos na trajetória do clube na fase de grupos como preponderantes para a eliminação nesta quarta-feira, 28.

O meio-campista afirmou, durante a zona mista após o jogo, que a classificação era o grande objetivo do grupo desde o retorno do Esquadrão ao torneio, mas destacou que a Libertadores é decidida em detalhes, e os erros cometidos nos jogos realizados na Arena Fonte Nova foram determinantes para o desfecho do clube na competição.

“A Libertadores é resolvida em detalhes, e a gente acabou pecando dentro da nossa casa (Arena Fonte Nova) [...] No primeiro jogo contra o Inter, nós fizemos o gol e também sofremos na sequência, e contra o Nacional foi a mesma coisa [...]”, disse Jean Lucas.

São pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença Jean Lucas - jogador do Bahia

Ainda durante a entrevista, o camisa 6 cobrou mais efetividade ao Bahia. Segundo o atleta, não adianta ter o controle da posse de bola, trabalhar bem as jogadas, e não finalizar em gol: “Ta faltando a gente finalizar mais [...] É algo que a gente vem se cobrando internamente também. Nós criamos muito, trabalhamos muito bem a bola, mas a gente tem que ter mais efetividade dentro da área [...] Precisamos finalizar mais em gol. São muito poucas pelo volume que a gente cria. É algo que a gente precisa mudar”.

Questionado a respeito da desatenção do grupo em momentos decisivos, vide o gol sofrido apenas dois minutos após o Tricolor de Aço inaugurar o placar contra o Internacional, e outros períodos de distração durante a Libertadores, que no final das contas, culminaram na eliminação, o jogador garantiu que existe uma exigência interna por mais concentração.

“Em grandes jogos a gente tem que entrar 100% focados, desde o início do jogo, até o apito final. A gente se cobra bastante por sofrer esse tipo de gol, e o Rogério também. A gente tem que botar a cabeça no lugar e refletir, porque nós temos que entrar 100% focados nos jogos”, bradou o meio-campista.

Destaque tricolor na Liberta

Apesar da eliminação, Jean Lucas terminou a Libertadores como o grande destaque do Bahia na competição. O jogador foi o artilheiro do clube na ‘Glória Eterna’, com 4 gols marcados em 10 jogos, incluindo o tento decisivo que garantiu a equipe comandada por Rogério Ceni na fase de grupos do torneio, quando marcou contra o Boston River, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 3ª fase do certame.