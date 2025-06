Rogério Ceni lamenta eliminação do Bahia: “Frustração"

Rogério Ceni falou sobre derrota do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O retorno do Bahia à Libertadores teve um ponto final antes do desejado pela torcida tricolor. Após chegar a ter a classificação às oitavas encaminhada, o Esquadrão “descarrilhou”, e a derrota para o Internacional, nesta quarta-feira, 28, no Beira-Rio, carimbou a eliminação do clube. Depois do jogo, o técnico Rogério Ceni usou a palavra “frustração” para descrever o sentimento após a queda na competição.

"Frustração. Por mais difícil que fosse o grupo, (o Bahia) não jogando a Libertadores nos últimos anos, conseguimos construir [...] Gostaria de ver o Bahia nas oitavas de final" Rogério Ceni

Segundo o treinador, faltou maturidade para o Esquadrão depois de abrir o placar contra os Colorados: “Fizemos a parte mais difícil. Jogo parelho, saímos na frente, mas tomamos o gol na sequência, num chutão. Falta maturidade. E o psicológico sofre. Colocamos Kayky, Lucho... mas o ponto-chave foi esse gol. Infelizmente, demos adeus à competição”.

“Infelizmente não conseguimos ter a experiência e a maturidade necessárias”

Com a eliminação, o Esquadrão garantiu uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana, e o treinador avaliou a dificuldade da competição. Para Ceni, o torneio é como se fosse uma “extensão do Campeonato Brasileiro”.

“É muito difícil [...] Não vai ser muito diferente da Libertadores. Você tem Vasco, Atlético-MG, Vitória, Fluminense e Grêmio… É uma competição equilibradíssima. Não existe favoritismo. É tudo muito difícil”, afirmou o comandante tricolor.