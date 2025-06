Bahia perde para o Inter e vai aos playoffs da Sul-Americana

Bahia eliminado da Libertadores após derrota para o Internacional - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Não foi desta vez que o Bahia vingou a eliminação contra o Internacional na Libertadores de 1989. A equipe comandada por Rogério Ceni foi derrotada por 2 a 1 de virada, no Beira-Rio, e deixou a competição. Nesta quarta-feira, 28, o Esquadrão visitou os Colorados precisando do triunfo para sonhar com a vaga nas oitavas de final da ‘Glória Eterna’, e chegou a estar próximo da classificação, mas por apenas 2 minutos — período em que esteve à frente no placar.

Com o resultado, o Tricolor de Aço terminou a fase de grupos da Libertadores na 3ª posição, com 7 pontos conquistados, o que lhe garantiu uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Os confrontos são definidos com base no desempenho das equipes: o melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores, o segundo melhor vice-líder enfrenta o segundo pior terceiro colocado, e assim por diante.

O jogo

Em um jogo muito nervoso, Bahia e Internacional protagonizaram um primeiro tempo de alternâncias. Nenhuma das equipes quis se arriscar logo de cara, mas jogando em casa, os Colorados começaram mais ligados e dominaram as ações iniciais da partida, mas sem muito perigo.

Após suportar a pressão inicial, o Esquadrão passou a se arriscar mais, e como consequência, aumentou a posse de bola, mas só conseguiu criar perigo por volta dos 30 minutos, quando Cauly puxou um contra-ataque fulminante e tocou para Jean Lucas, que mandou a bola na rede pelo lado de fora.

Para a etapa final, e decisiva, o técnico Rogério Ceni voltou com o mesmo time que iniciou o jogo. Nos primeiros minutos, o Internacional novamente demonstrou superioridade, e quase abriu o placar com Borré, que infiltrou bem na área tricolor e finalizou contra Marcos Felipe, o goleiro, porém, estava atento, e fez uma bela defesa.

Assim como no primeiro tempo, o Tricolor de Aço suportou a pressão inicial, e conseguiu abrir o placar com Jean Lucas, que aproveitou rebote do goleiro Anthoni depois do chute de Willian José, e mandou a bola para o fundo das redes para a festa da nação tricolor presente no Beira-Rio. A comemoração, no entanto, durou apenas 2 minutos, uma vez que Vitinho empatou o jogo para o Internacional logo na sequência.

A classificação, que já era improvável após o gol de empate do Internacional, ficou ainda mais difícil por volta dos 32 minutos da segunda etapa. Isso porque de cabeça, o colombiano Borré virou o jogo para os donos da casa, e pôs um ponto final no sonho da classificação tricolor.

Próximo compromisso

Sem muito tempo para descansar, o Bahia volta a campo já neste sábado, 31, na Arena Fonte Nova, onde enfrenta o São Paulo, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30.