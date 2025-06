Entenda como funciona a fase de playoffs da Sul-Americana

Bahia garantiu uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana - Foto: MARCELO ENDELLI / POOL / AFP

O Bahia esteve com as mãos na classificação às oitavas de final da Copa Libertadores durante 2 minutos, mas o sonho foi por água abaixo após o empate, e, posteriormente, a virada do Internacional no Beira-Rio.

Com a derrota, a equipe comandada por Rogério Ceni foi eliminada da principal competição do futebol sul-americano, mas por ter ficado na 3ª posição do Grupo F, garantiu uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana.

Como funcionam os playoffs?

A disputa dos playoffs é dividida entre os oito segundos colocados dos grupos da Sul-Americana e os oito terceiros colocados dos grupos da Libertadores, com os confrontos sendo definidos com base no desempenho dos clubes: o melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores, o segundo melhor vice-líder enfrenta o segundo pior terceiro colocado, e assim por diante. Não há sorteio para determinar esses confrontos.

Veja

8º melhor 3º lugar da Libertadores x 1º melhor 2º lugar da Sul-Americana

7º melhor 3º lugar da Libertadores x 2º melhor 2º lugar da Sul-Americana

6º melhor 3º lugar da Libertadores x 3º melhor 2º lugar da Sul-Americana

5º melhor 3º lugar da Libertadores x 4º melhor 2º lugar da Sul-Americana

4º melhor 3º lugar da Libertadores x 5º melhor 2º lugar da Sul-Americana

3º melhor 3º lugar da Libertadores x 6º melhor 2º lugar da Sul-Americana

2º melhor 3º lugar da Libertadores x 7º melhor 2º lugar da Sul-Americana

1º melhor 3º lugar da Libertadores x 8º melhor 2º lugar da Sul-Americana

As partidas são realizadas em jogos de ida e volta, com as equipes oriundas da Sul-Americana tendo o direito de decidir o duelo em casa. As partidas dos playoffs estão previstas para serem realizadas em julho nos nos dias 15, 16 e 17, enquanto os embates da volta ocorrerão no mesmo mês nos dias 22, 23 e 24.

Após a conclusão dos playoffs, os vencedores se juntam aos oito primeiros colocados dos grupos da Sul-Americana para as oitavas de final. Neste estágio, os confrontos são definidos por meio de um sorteio realizado pela Conmebol em sua sede, em Luque, no Paraguai.

Confira os times classificados aos playoffs

Os clubes que passaram na segunda colocação de seus respectivos grupos da Sul-Americana são:

Grupo A: Guaraní-PAR

Grupo B: a definir (Vitória; Cerro Largo ou Defensa y Justicia)

Grupo C: América de Cali-COL

Grupo D: a definir (Godoy Cruz ou Grêmio)

Grupo E: Palestino-CHI

Grupo F: a definir (Once Caldas ou Fluminense)

Grupo G: Vasco

Grupo H: a definir (Cienciano ou Atlético-MG)