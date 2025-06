Com novidade no ataque, Bahia está escalado para enfrentar o Inter

Ceni define Bahia com Willian José como titular contra o Internacional - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni definiu a escalação inicial para a decisão contra o Internacional, nesta quarta-feira, 28, às 19h, no Beira-Rio. Em busca da classificação às oitavas de final da Copa Libertadores de 2025, o comandante tricolor promoveu uma mudança no setor ofensivo: entra Willian José, sai Lucho Rodríguez.

Precisando vencer para garantir a vaga na próxima fase da principal competição do futebol sul-americano, o treinador optou pela escalação do camisa 12 no lugar do uruguaio, que enfrenta o maior jejum de gols da carreira. Os outros dez jogadores escalados são a base do time considerado titular.

Veja as escalações

O Esquadrão vai à campo com: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly, Erick Pulga e Willian José.

Já o Internacional de Roger Machado está escalado com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Alan Patrick; Wesley e Borré.