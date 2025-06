Sem marcar há meses, Lucho acumula maior jejum de gols da carreira

Lucho vive pior fase da carreira e tenta reação contra o Inter - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com 21 anos de idade, e atuando como profissional desde 2021, o atacante Luciano ‘Lucho’ Rodríguez nunca ficou tantos jogos sem balançar as redes adversárias. Sem marcar um gol há dois meses — Vs Ceará, no dia 26 de março —, o uruguaio acumula o maior jejum da carreira: são 16 jogos sem um tento sequer, o que configura aproximadamente 881 minutos sem comemorar "o grande momento do futebol".

Do auge à seca: queda repentina de Lucho em 2025

Considerado uma das maiores promessas do futebol uruguaio, Lucho começou a temporada 2025 com tudo, embalado pela reta final do ano passado, quando após superar a desconfiança inicial do técnico Rogério Ceni, assumiu o papel de homem gol e foi decisivo para a classificação à Libertadores, marcando 6 gols, e contribuindo com uma assistência, nos 13 jogos finais da edição passada do Brasileirão.

Pode-se dizer que o mau momento vivido pelo jogador veio “de uma hora para outra”, uma vez que o uruguaio enfrentou uma queda repentina de produção. Nos 12 primeiros jogos do ano, Lucho balançou as redes 7 vezes, o que lhe rendeu algumas importantes marcas individuais e com a camisa do Bahia: entrou no Top-5 maiores artilheiros estrangeiros da história do clube; igualou a marca de gols da temporada passada em tempo recorde; marcou o primeiro hat-trick da carreira (3 gols em um único jogo).

Após esse início avassalador, “a maré virou”, e o artilheiro vive um período de seca com a camisa tricolor. Ampliando ainda mais o recorte, a situação ainda não é boa para Luciano Rodríguez. Isso porque o atacante fez apenas um gol nas últimas 22 partidas. Além disso, também perdeu o posto de artilheiro do Bahia na temporada.

Confiança de Ceni e esperança em meio à crise

Por conta deste período conturbado com a camisa tricolor, o uruguaio passou a ser questionado pela torcida azul, vermelha e branca, mas encontra em Rogério Ceni a confiança necessária. O treinador afirmou que acredita no jogador, e salientou que é normal um atleta de apenas 21 anos enfrentar momentos de oscilação.

“Acho que é natural essa oscilação [...] Vamos ter calma, é um garoto, um pouco de paciência. É um cara que a gente acredita muito. Quando ele fizer o próximo gol as coisas vão voltar ao normal [...]”, garantiu o técnico do Esquadrão após a partida contra o Flamengo, há 15 dias atrás.

Neste domingo, 25, após a partida contra o Grêmio, que marcou o 16º jogo sem gols, o uruguaio demonstrou não ter pressa para reencontrar o caminho das redes adversárias. Em seu perfil nas redes sociais, Lucho publicou a seguinte frase: “O tempo de Deus é perfeito. Eu não tenho pressa, tenho fé”.

Chance de redenção

Apesar de não atravessar a melhor fase com a camisa do Bahia, o atleta terá a oportunidade de fazer as pazes com a torcida tricolor nesta quarta-feira, 28. Em duelo decisivo por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Tricolor de Aço encara o Internacional, às 19h, no Beira-Rio, onde o retrospecto do Esquadrão não é nada favorável.