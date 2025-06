Bahia visita o Internacional para "fazer história", diz Erick Pulga

Erick Pulga, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Precisando vencer o Internacional para avançar de fase na Conmebol Libertadores, o Bahia vai encarar o clube gaúcho buscando "fazer história", conforme afirmou o atacante Erick Pulga. Em mensagem nas redes sociais, o jogador de 24 anos projetou o duelo decisivo em Porto Alegre, que pode garantir a classificação às oitavas de final da competição continental.

"Seguiremos juntos. Em busca de fazer história. Somos capazes", escreveu o camisa 16 em story no Instagram.

Publicação feita pelo atacante Erick Pulga | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos principais destaques do Tricolor na temporada 2025, Erick Pulga não faria nada de inédito se ajudar o clube baiano na classificação na Libertadores. Nesta edição, o atacante marcou um gol diante do Nacional, no triunfo sobre os uruguaios por 1 a 0, e duas assistências distribuidas na vitória por 3 a 0 sobre o The Strongest, na fase classificatória.

Os números são ainda mais expressivos na temporada completa. Com 30 jogos, o jogador já balançou as redes oito vezes e deu seis passes para gol. O duelo contra o Colorado está marcado para o próximo domingo, 28, às 19h, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos da competição continental.