Focado na Libertadores, Bahia se aproxima de duas renovações; saiba

Ademir, atacante do Bahia - Foto: Divulgação/EC Bahia

O Bahia voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, 26, visando o duelo contra o Internacional, que está programado para quarta-feira, 28, no Beira-Rio, pela Libertadores. Porém, o Esquadrão já pensa no futuro e está próximo das renovações do atacante Ademir e do zagueiro Fredi. A informação foi apurada pelo Portal A TARDE com fontes ligadas ao clube.

Jogador importante no elenco tricolor desde 2023, primeira temporada da 'Era City', Ademir tem contrato apenas até o fim de 2025. O atacante de 30 anos já revelou seu interesse em permanecer no Bahia quando questionado sobre uma possível renovação.

"Estou muito feliz aqui [no Bahia], quero continuar construindo minha história no clube. Vou ficar, se Deus quiser. Eu tenho essa vontade e creio que nos momentos certos as coisas vão se acertar. Essa é minha vontade e daqui a pouco as coisas vão se acertar", disse Ademir em entrevista ao GE.

Jovem revelação da base tricolor, Fredi Lippert ganhou espaço na equipe comandada por Rogério Ceni após lesões no setor defensivo. O zagueiro de apenas 19 anos, que tem contrato até o fim de 2026, chegou a ser titular no Campeonato Brasileiro.

Fredi Lippert, jovem revelação da base tricolor | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Com Ademir e Fredi no elenco, o Bahia visita o Inter às 19h da quarta, pela Copa Libertadores. Para avançar às oitavas de final, o Esquadrão terá que superar o histórico negativo em jogos no Rio Grande do Sul e vencer por qualquer placar.

Mais renovações

Além de Ademir e Fredi, o Bahia também mira a renovação contratual com o técnico Rogério Ceni e o meia Everton Ribeiro. Os dois tem vínculo somente até o final deste ano, mas devem permanecer no Esquadrão em 2026.

De acordo com a ESPN, Ceni e Everton têm interesse em seguir no clube. O capitão tricolor deve renovar de maneira automática, já que deve bater metas que ativam cláusulas que garantem um novo acordo. O treinador, por outro lado, é visto com bons olhos pelo City Football Group e autorizou seu empresário a negociar um novo vínculo.